BTS回歸演唱會倒數計時 二手應援手燈價格狂飆搶翻天

「BTS」防彈少年團將在首爾光化門廣場舉行回歸演唱會。（翻攝自X）

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓男子天團「BTS」防彈少年團將在首爾光化門廣場舉行回歸演唱會前夕，南韓1家網路二手交易平台18日發布的數據顯示，BTS二手應援手燈的售價已飆至原價6倍。

21日的首爾光化門演唱會是BTS成員退伍後重聚、睽違近4年的首場演唱會，全球各地粉絲可透過直播共襄盛舉。

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工作人員18日在南韓首爾光化門前為21日將在此舉行回歸演唱會的南韓男子天團BTS搭建舞台。（歐新社）

K-pop粉絲以參加演唱會時手持應援手燈聞名，這些應援手燈也被視為粉絲對偶像死忠的標誌；BTS的粉絲名為「A.R.M.Y」，而「A.R.M.Y」的應援手燈叫「Army Bomb」。

在南韓大型二手商品交易平台Bunjang上，官網價每支約5萬韓圜（約台幣1100元）的「Army Bomb」售價，已飆至10萬到33萬韓圜（約台幣2100元到7100元）。

2024年12月13日，聚集在南韓首爾國會大廈附近的抗議人士揮舞常見於演唱會的應援手燈，要求總統尹錫悅下台。（法新社）

此外，BTS回歸演唱會的地點光化門是朝鮮王朝宮殿景福宮的南門，而景福宮向來是當地舉行政治抗議的據點，包括2024年底南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴但失敗後，當時不少在此聚集示威的抗議群眾曾高舉應援手燈，吸引全球目光。

南韓總統李在明18日在X上發文呼籲，為確保BTS光化門演唱會安全順利，中央與地方政府相關部門以及警消正攜手做好萬全準備；他相信南韓民眾會以成熟的市民意識互相關照、維護秩序，積極配合保安人員的安全管理工作，並堅決舉報黃牛票交易。

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