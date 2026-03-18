麥當勞「獵人之亂」重演？男歌手提前收到霹靂甜心卡 挨轟不公平回應了

《霹靂布袋戲》御用歌手千翼搶先收到麥當勞聯名甜心卡。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕麥當勞2026年甜心卡首度聯名《霹靂布袋戲》推出「素還真紫」、「一頁書棕」、「葉小釵藍」3款，卻在今（18日）正式開賣前掀起爭議，男歌手「千翼」遭網友怒控提前拿到公關品，還附專屬盒子質疑「不公平」，相關言論在網了上迅速引爆議論。針對控訴，千翼本人也親自出面回應。

一名網友在Threads發文指控，麥當勞先前與《HUNTER×HUNTER 獵人》聯名時，就曾出現只有公關品才有盒子的情況，如今與《霹靂布袋戲》合作的甜心卡再度出現類似情形，質疑部分宣傳藝人提前拿到產品還能展示盒裝，「有事嗎？給個盒子很難？」同時也釋出千翼在社群分享甜心卡的照片，立刻引爆部分網友的不滿情緒。

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畫面中可見，身為《霹靂布袋戲》御用歌手的千翼在官方正式啟售的前一天，就先在社群公開表示原本打算自己去蒐集，沒想到竟提前收到聯名的3張甜心卡，「感謝霹靂啦！質感超好，喜歡的戲迷朋友們千萬別放過。」最後也不忘標註盒子屬於公關品。雖有許多人質疑有失公允，但也有不少網友替千翼緩頰，指出他本身就是霹靂合作多年的歌手，拿到公關品宣傳十分合理。

面對外界指控，千翼稍早也親自做出回應，他強調自2017年起就與《霹靂布袋戲》合作至今，是官方合作歌手，「所以我拿到公關品應該沒什麼問題吧！」對於被認為在炫耀，千翼則表示那只是個人感受問題，強調自己只是單純分享，也向控訴者表示「謝謝您的指教。」

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