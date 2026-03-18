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娛樂 最新消息

不滿自家車庫被擋「砸車、跳引擎蓋」洩憤...柯一正回應了

導演柯一正。（資料照，記者王文麟攝）導演柯一正。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演柯一正2024年底在住家車庫前發現遭人停車，擋住車輛出入，一時氣憤持金屬拒馬敲打該車車門，甚至跳上引擎蓋洩憤。台北地檢署近日偵結，認為監視器清楚拍下柯一正毀損車輛時的畫面，依涉犯毀損罪，將他起訴。對此，柯一正今委由綠光劇團表示：「目前這個案子已經進入和解庭。謝謝大家的關心。」

77歲的導演柯一正執導過多部電影、電視劇，曾獲得優良影像創作金穗獎，是紙風車劇團創始人之一；他也是知名反核人士，曾發起「我是人，我反核」活動，當時眾多藝文人士在台北車站大廳、凱達格蘭大道擺出「人」字，表達反核立場。

檢警調查2024年底，柯一正發現住家1樓車庫進出口被其他車輛擋住，因他隔日一早要開車出門，太過煩心車輛擋住自家車庫入口，導致他無法開車出門，就拿起金屬製的禁止停車拒馬砸向那輛擋著車庫入口的車，對著車門敲3、4下，甚至踩上引擎蓋前端，後來車主發現車輛板金凹陷，因此報警提告。全案經勘驗監視器畫面，柯一正到案也坦承他是監視器影像中的人，全案依毀損罪嫌起訴。

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