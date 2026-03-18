《夜王》搞笑擔當撞臉許志安 連鄭秀文都認同「越看越覺得帥」

楊偉倫（左）和黃子華在《夜王》一搭一唱製造不少笑果。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕港片《夜王》在香港票房邁向9500萬（約3.86億台幣）大關，在台灣上映也是口碑滿滿，目前全台票房約230萬。片中演出酒店經理的楊偉倫成為全片和黃子華抗衡的搞笑擔當，還被影迷指撞臉許志安，讓「許太太」鄭秀文都驚訝的說：「真的有點相似，難怪覺得他越看越帥！」

楊偉倫在片中演出非常吸睛，雖然台灣觀眾對他不太熟悉，但只要他出現，全場就有笑聲，有觀眾表示，他只是出來鞠躬哈腰，就讓人忍不住想笑。更有一場與黃子華向一眾小姐示範如何討好客人的招術，光重複一句「含Ｏ」（吃雞），便讓許多觀眾笑到東倒西歪，喜劇功力驚人。

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楊偉倫演出《夜王》大獲好評，其實是學院派出身。（華映提供）

其實楊偉倫是學院派出身，在劇場界頗負盛名，2023年憑電影《正義迴廊》中扮演恐怖弒親的冷血罪犯，入圍香港電影金像獎最佳男主角，知名度大開。這回在《夜王》中更展現喜劇功力，連黃子華也大讚說：「每一場戲，只要有他，就會非常好笑。」

楊偉倫（下圖）被指撞臉許志安（上圖），還有網友放比對圖。（翻攝自微博）

還有影迷發現，楊偉倫的外貌及氣質都與鄭秀文的老公許志安有些相似，意獲得鄭秀文認同，她幽默回應：「我本來沒有覺得像，但越來越多人說，我也覺得他們兩蠻像的，難怪我覺得他是越看越帥喔！」

《夜王》全台上映中，發行該片的華映娛樂特別在本周五舉辦了特別男生的業務之夜及專屬女生的淑女之夜，歡迎影迷踴躍參加。另外，更加碼第二周特典場，在全台六地區開出送電影A3正式海報及黃子華或鄭秀文個人A3海報。活動詳情請洽華映娛樂臉書及IG粉絲頁查詢。

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