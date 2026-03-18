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娛樂 最新消息

小S復工潰堤！吳怡霈隔空送暖 自爆「不孝媳」1動作婆婆怒呼：在撿骨

吳怡霈今出席雪平鍋新品發表會。（記者潘少棠攝）吳怡霈今出席雪平鍋新品發表會。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小S」徐熙娣近期復工錄製《小姐不熙娣》，今卻傳錄影結束後，想起姐姐大S情緒潰堤，引發演藝圈高度關注。與她認識多年的吳怡霈今（18）日出席雪平鍋新品發表會，也特別隔空送暖，直言看到小S復工「非常開心」，全台灣觀眾都在等著天后的笑容。

曾多次作客小S節目的吳怡霈，表示這段時間大家都很想念小S在節目中機智幽默的樣子，「看著她一路這樣過來，現在終於復工了，希望她的心情能漸漸恢復。希望她在台灣綜藝圈能展現更多笑容，帶給我們更多笑點！」吳怡霈回憶過去上小S節目分享與老公的居家情趣，正是因為有小S營造的放鬆氛圍，才讓嘉賓能暢所欲言。

吳怡霈也大方分享與日本老公Akira甜蜜生活。她笑說家中大廚通常是老公，兩人更有一套專屬的「廚房情趣」。只要她心情不好，老公就會主動煮「豬肉味噌湯」療癒她，而她也會回以親親作為報答。吳怡霈也特別鑽研了日本人愛的馬鈴薯燉肉，抓住先生的心。

吳怡霈自爆不孝媳婦，夾菜給婆婆竟變撿骨誤會。（記者潘少棠攝）吳怡霈自爆不孝媳婦，夾菜給婆婆竟變撿骨誤會。（記者潘少棠攝）

跨國婚姻也免不了文化衝擊，吳怡霈自爆今年回日本過年時，因不熟悉習俗差點嚇壞婆婆。某次餐桌上，她下意識想「夾菜給婆婆」，用筷子直接接遞，婆婆當場傻眼說：「以為自己在火葬場！」原來日本習俗中，唯有在火葬場「撿骨」時才會筷子傳筷子，讓她嚇壞直呼一切都需要時間學習，不過她帶上台灣名產「牛軋糖」，成功收服婆婆的心。

針對近期股市波動，吳怡霈展現「理財女神」的冷靜，全靠「定期定額」投資ETF與美股，表示：「別人貪婪我恐懼」，穩健的資產配置讓自己不受太大影響。

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