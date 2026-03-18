黃鐙輝16年婚姻爆「險些打岳母」 被討年終咬牙當孝親費

黃鐙輝在《櫻子媽媽與他的三個男人》一人分飾三個角色。（瘋戲樂工作室提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃鐙輝今為音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排受訪，恰巧碰上方志友、楊銘威傳出協議離婚。他與老婆萁萁結婚16年，被問到婚姻維持之道時表示：「就是隨波逐流、順勢而為。」他認為無論遇到什麼事，都要站在對方立場思考，「如果堅持自己的想法，那就是吵架；但若能替對方著想，就能一起很順地走到你想去的地方。」

這番「將心比心」的哲學，同樣適用在他與丈母娘萁媽的相處上。他笑說：「如果我沒有站在萁媽的立場思考，我早就打她了！」隨即強調是開玩笑，並表示對方畢竟是長輩，也把孩子照顧得很好，因此即便偶爾提出看似無理的要求，「其實也還算合理，就看你願不願意接受這個事實。」

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他還透露，今年萁媽甚至向他討年終獎金，「反正我都當作孝親費，在合理範圍內跟她拉扯一下，她就不會太過分。」

其實黃鐙輝在《櫻子媽媽與她的三個男人》中的角色，先前是金曲歌王許富凱演出的，藝術總監王希文表示兩位演員各有特色，差異主要在聲線與角色詮釋，許富凱在首演時的演出「非常討喜也令人驚艷」，而黃鐙輝因長期在螢幕前主持與喜劇演出，觀眾對他的印象鮮明，也期待大家看到他在歌唱與劇場表演上的努力與突破。

在劇中，黃鐙輝將飾演駐唱歌手、黑道小弟與日本客人三個角色。他表示與音樂執導王希文合作收穫不少，「希文老師對音樂要求非常高，我覺得歌唱技巧與合音能力都在被大力提升中。」其中他認為最具挑戰的是日本客人角色，因為需要練習帶有日本口音的國語。

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。

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