金孫昔代言吸金近百萬 徐乃麟曝4歲外孫近況：要變問題學生了

徐乃麟2年前與孫子夢果出席記者會。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟今（18）日舉辦媒體茶敘，宣布與大浪娛樂合作開設網路節目《告訴乃論》，將在本月27日上線；開設「街頭骰盅吹牛」單元隨機與路人玩骰盅、互相吹牛，節目也推出 「一日國民阿公」企劃，徐乃麟將化身大家最親切的阿公角色，走進不同族群的一日生活、陪伴聊天，而聊到外孫「夢果」他也分享近況，笑曝外孫快變「問題學生」。

徐乃麟2022年升格當外公，他相當疼愛外孫夢果，2024年時還與夢果一起接嬰兒相關代言，當時2歲多的夢果光兩年就有3至4個業配、粗估進帳約百萬，不過徐乃麟之前就表示，打算讓夢果在3歲後就「退出演藝圈」，果真這之後就沒再接代言，徐乃麟這次開新節目也強調，夢果不會入鏡：「他退休了！」

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徐乃麟開新網路節目。（大浪娛樂提供）

徐乃麟提到，夢果已經4歲讀幼稚園了、不打算讓他再出來，「上次我們常出國，他現在在幼稚園都要變問題學生了，因為常曠課！」不過徐乃麟也說趁著夢果才幼稚園比較好請假，不然等他上國小後就要等寒暑假了。

至於兒子徐新洋與俄羅斯老婆「Soa」宋蕊安結婚快3年，徐乃麟被問有沒有催生？他則說自己從來不催，但徐新洋之前曾表示說想要生「馬寶寶」，不過至今似乎沒有動靜，徐乃麟無奈直呼：「又要馬兒好又要馬兒不吃草，來不及了啦！」

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