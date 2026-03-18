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娛樂 最新消息

結婚不到3個月...劉樸淚控「老公人間蒸發」 陳大天鬆口夫妻現況

劉樸與陳大天去年12月底才登記結婚，怎料她昨日突在社群控訴老公「人間蒸發」。（伊林娛樂提供）劉樸與陳大天去年12月底才登記結婚，怎料她昨日突在社群控訴老公「人間蒸發」。（伊林娛樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉樸與陳大天去年12月底才登記結婚，怎料婚後不到3個月，她昨（17日）突在社群控訴老公「人間蒸發」，直言自己因脊椎舊傷復發痛到崩潰，卻找不到另一半幫忙，讓她委屈直言「一個人面對痛苦真的超級崩潰」，消息引發外界關注兩人婚姻現況。面對妻子的控訴，陳大天也對此作出回應。

劉樸透露，近期因工作量大又長時間久站與跳舞，導致曾開刀的脊椎不堪負荷，身體狀況急遽惡化，疼痛從大腿一路延伸到小腿，甚至出現腳麻情況，讓她心情相當絕望。劉樸表示，自己為了避免再度面臨開刀，只好請假四處找門診求醫，但多數診所沒有看診，加上身體不適，情緒也瀕臨崩潰邊緣。

然而，劉樸在最需要陪伴的時刻卻找不到陳大天，她坦言另一半當時「睡死不接電話」，讓她忍不住公開抒發心情，感嘆男生似乎總在需要時「人間蒸發」，理由不是睡著就是手機沒開機，讓她只能逼自己當成熟的大人吞下情緒，「多少有點委屈，那誰來理解此刻拖著病體還要獨自堅強的我？」並附上哭臉表情符號。

面對妻子劉樸的抱怨，陳大天透過經紀人鬆口兩人的婚姻現況，「大天在忙沒有接到電話，現在兩個人也和好了，夫妻相處難免會有情緒釋放的時候。」

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