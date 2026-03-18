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娛樂 最新消息

影后加持太給力！小男孩樂團年收暴增 致敬林志傑引退做暖心事

小男孩樂團因演唱《影后》歌曲演出邀約激增。（滾石唱片提供）小男孩樂團因演唱《影后》歌曲演出邀約激增。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕小男孩樂團成軍10餘年、發片出道也滿10年，近期工作成績有爆發性成長，昨（17日）晚開心舉辦春酒致謝工作團隊，也預告將推出全新單曲《Thank You Beast》，致敬4月即將引退的職籃台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑。

由於小男孩樂團為戲劇《影后》打造的《Hey Girl》與《我想要擁有你》都受到觀眾喜愛，也讓歌曲攻占排行榜冠、亞軍，更在YouTube累積突破1400萬次觀看。吉他手漢斯表示：「當時只想把歌做好，沒想到能被這麼多人聽見。」

歌曲紅了，也讓小男孩演出邀約變多，去年就跑了近百場商演，營收也突破8位數創高峰，今年初也接下11場尾牙演出，加上《超級紅白藝能大賞》、屏東三大日、天母啤酒節，還有金鐘獎頒獎典禮等各種舞台表演，讓團員忙得不亦樂乎，主唱米非說：「第一次站上小巨蛋，真的像夢想成真。」

小男孩樂團主唱米非也將籌備個人作品。（滾石唱片提供）小男孩樂團主唱米非也將籌備個人作品。（滾石唱片提供）

而4月11日、12日林志傑將在台北小巨蛋舉辦引退賽，門票已全數秒殺，小男孩樂團也將再次登上小巨蛋，於林志傑引退賽後演出，新歌《Thank You Beast》，融合80年代搖滾元素，並邀請林志傑家人合聲錄製，為作品增添溫暖情感層次。

小男孩樂團吉他手漢斯（左起）、主唱米非、團長昌哥，以及鼓手阿中舉辦春酒致謝工作團隊。（滾石唱片提供）小男孩樂團吉他手漢斯（左起）、主唱米非、團長昌哥，以及鼓手阿中舉辦春酒致謝工作團隊。（滾石唱片提供）

昨晚小男孩樂團團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯，以及鼓手阿中一起舉辦春酒致謝工作夥伴，漢斯表示：「那不只是春酒，更像是一個大家庭的聚會。」今年除了繼續忙團體演出，米非也將同步準備個人作品。團員感性表示：「每一次站上舞台看到台下的大家，都會提醒我們為什麼要繼續唱歌。」

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