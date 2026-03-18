徐乃麟進軍YT「街頭灑錢PK吹牛」 不邀胡瓜合體曝內情

徐乃麟今宣布開新網路節目，一坐下就拿出骰盅。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年有不少藝人進軍YouTube，徐乃麟今（18）日舉辦媒體茶敘，宣布將與大浪娛樂開設網路節目《告訴乃論》，一坐下就拿出骰盅要跟現場媒體PK；他這次無酬主持，並與製作單位各出一半、合資該節目，把部分製作費變成遊戲獎金，開設「街頭骰盅吹牛」單元隨機與路人玩骰盅、互相吹牛，曾幫取勝的路人買單上萬塊餐費。

徐乃麟提到這次之所以開節目，是因為想嘗試一下在網路上可不可以做出些聲量，徐乃麟在節目中將走出戶外與民眾互動作挑戰，目前錄了4集，徐乃麟也說過程相當有趣，之前到居酒屋錄影與客人玩吹牛，還幫贏下的客人買單1萬9的消費。

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而徐乃麟過去曾擔任過胡瓜YT節目《下面一位》的來賓，還帶著兒子徐新洋一起，今被問及會不會邀胡瓜來上他的新節目？徐乃麟則說不會，「當時去他那節目是他剛做，加上新洋跟安安（胡釋安）當時也有一起的節目，瓜哥邀請我一定去，但我的節目性質比較不會做訪談類，所以就沒有。」他也說目前還在跟製作單位討論要邀請的來賓名單，至於會不會找昔日曾有過節的楊繡惠、唐從聖上節目？徐乃麟則強調自己從來就不避諱。

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