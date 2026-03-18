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娛樂 最新消息

韓綜《天機試煉場》爆紅！網紅曝巫師背後秘辛與由來

近期南韓節目《天機試煉場》引起討論。（資料照；Disney+提供）近期南韓節目《天機試煉場》引起討論。（資料照；Disney+提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期南韓綜藝節目天機試煉場話題熱度持續攀升，以少見的「命理對決」為主題，在開播前便引發高度關注。節目集結各類命理師同場競技，包括薩滿、塔羅、面相、腳相與四柱八字等不同流派，透過實戰方式進行比拼，掀起觀眾兩極討論，有人深信其準確性，也有人質疑僅屬迷信。

隨著節目迎來完結篇，最終由「巫師」奪下冠軍寶座，而節目中晉級前三名的參賽者也全數為巫師，讓這個神秘職業成為最大焦點。

針對巫師文化，網紅Fion也拍攝影片進行解析。他指出，巫師被視為「行走於神與人之間」的存在，是被神明選中的媒介者，負責傳遞訊息。然而，這樣的身份也讓他們長期處於矛盾之中，一方面被敬畏，另一方面也常遭到社會排擠。

Fion在影片中更實地探訪一名巫師，對方透過清脆的鈴鐺聲進行儀式，藉此接收神諭，傳達神靈的指示。整個過程充滿儀式感，也讓外界對這份職業多了一層想像。

此外，成為巫師的過程也充滿特殊性。部分人會在成為巫師前出現難以解釋的身體不適，甚至長期病痛卻無法透過醫療改善；然而在接受「降神儀式」、決定踏上這條道路後，症狀卻隨之緩解。也有部分巫師來自家族傳承，世代延續這份使命。

更引人關注的是，若被認為是「被神明選中」的人選擇拒絕，傳統說法中可能會遭遇不順，甚至影響身邊親友，讓不少人對此既敬畏又恐懼。

《天機試煉場》不僅帶來新穎題材，也讓長期存在於民間的巫師文化再次被放大檢視。在光鮮神秘的外表背後，巫師所承受的壓力與掙扎，也成為觀眾討論的另一個焦點。

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