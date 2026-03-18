老公除了睡覺吃飯「都在馬桶上」 女星結婚2年氣炸

〔記者蕭方綺／台北報導〕方宥心攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，今彩排時受訪，恰巧因一早爆出方志友、楊銘威傳出協議離婚，方宥心分享她和王為2年婚姻的淺見。方宥心爆料老公除了吃飯、睡覺以外的時間都在馬桶上，且每次上廁所都很久，「一開始兩人會隔著門排練，後來受不了，便直接將門打開。」

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，今彩排時演員受訪（記者胡舜翔攝）

她還提到有次肚子不舒服時，對方在廁所遲遲不出來，氣得她直接在社群發文抱怨，沒想到引起許多網友共鳴，至於為何會如此頻繁跑廁所，王為羞稱自己應該是有腸躁症。

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方宥心這回在舞台劇扮演日式酒店小姐，還實際去日式酒店參訪，當時媽媽桑借了幾件旗袍給她，尺度卻讓她嚇到倒退三步，「因為我第一次穿這麼合身，開衩開到快到腰了。」媽媽桑也順手傳授幾招私人撇步，教她怎麼坐才不會走光，但因為這個動作需要用到核心，加上不能駝背，王為直呼：「很少見到這樣的太太，非常不一樣！」

方宥心首次與黃鐙輝合作，對他的第一印象就是「很有趣」。（記者胡舜翔攝）

另外，方宥心表示這是她首次與黃鐙輝合作，對他的第一印象就是「很有趣」，排練過程中也常常被他逗笑，為排練現場增添不少輕鬆氣氛。王為則分享，即使自己已有不少音樂劇演出經驗，每一次新的製作仍然會感到壓力，「但壓力和期待、興奮其實是並存的。」他也表示，最期待的是觀眾走進劇場、感受這齣戲的故事後所給予的回饋。

在劇中，王為將挑戰多個角色，他形容每個人物都很有特色，「有男有女、有壞嘴、有勢利」，其中與自己最不像的角色是Johnny，因為「沒辦法言語」，他更賣關子笑說：「嘿嘿，進來看就知道了。」

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，今彩排時演員受訪（記者胡舜翔攝）

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。

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