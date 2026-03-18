ITZY要來了！首攻高雄巨蛋 粉絲暴動：終於等到南部場

〔記者鍾志均／台北報導〕K-POP女團王者「ITZY」今（18）宣布將帶著第三次世界巡演《TUNNEL VISION》強勢登台，並首度南下攻佔高雄巨蛋，6月27日開唱，粉絲嗨喊：「終於等到南部場！」

ITZY宣布首度南下進攻雄蛋。（Live Nation Taiwan提供）

繼去年在台北小巨蛋締造完售紀錄後，ITZY這次選擇進軍南台灣，讓更多粉絲能近距離感受她們的舞台魅力。這場《TUNNEL VISION》巡演不僅會帶來最新作品的全新舞台，也預告將升級視覺與演出規模，打造更震撼的現場體驗。

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ITZY近年氣勢持續攀升，2022年推出的專輯《CHECKMATE》成功登上Billboard 200 Top 8，成為史上少數打進前十的K-POP女團之一。

ITZY首攻雄蛋主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

從《WANNABE》、《DALLA DALLA》到《LOCO》、《CAKE》等多首破億點擊神曲不斷洗版，也讓她們穩坐新世代女團代表位置。而第二次世界巡演《BORN TO BE》更橫跨全球28個城市，大型場館幾乎場場爆滿，人氣與實力同步飆升。

這次高雄場除了舞台升級，還祭出誠意滿滿的VIP福利，讓粉絲有機會近距離互動，勢必再掀搶票大戰；3月25日上午11點Live Nation會員搶先預購；3月26日上午11點全面開賣（拓元售票）。

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