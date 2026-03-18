曾是音樂祭打工仔！金曲新人自卑7年真實心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲新人」someshiit山姆於3月16日發行全新重製EP《那些》，這場被樂迷視為「補完計畫」的作品，宣告了他的音樂生涯正式進入「第一季完結」。

someshiit山姆發行全新重製EP《那些》。（someshiit山姆提供）

自2025年橫掃金曲、金音獎後，山姆並未急於推出商業大作，反而選擇駐足回望，將當年僅在YouTube上傳、錄音品質略顯青澀的早期創作重新精煉。山姆感性地表示：「這不僅僅是一種回顧，因為唯有鼓起勇氣回頭看，才有機會將遺憾化為期待，所有的願望才可以不只是存在於過去。」對他而言，這張EP是他從臥室走向舞台的終章，也是他與過去那個沒自信的自己，一場遲到了7年的自我和解。

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someshiit山姆與「我是機車少女I’mdifficult」夢幻聯動。（someshiit山姆提供）

奪下金曲獎座前，山姆曾是躲在音樂祭後台、負責紀錄他人感言的「打工仔」，看著台上的光鮮亮麗，心裡卻滿是無力感。山姆坦言，這張EP裡藏著長達7年的自卑陰影，甚至在成名後仍感到不安：「總覺得一切會不會只是一場誤會，但到頭來才發現原來自卑可以有重生的可能。」現在的他，選擇親手將當年的掙扎轉化為音樂能量，讓這些曾被視為「非正式」的作品，成為他音樂版圖中不可或缺的一部分。

「我是機車少女I’mdifficult」。（someshiit山姆提供）

EP的核心亮點，莫過於山姆與2024獲得金音獎「最佳另類流行專輯獎」的「我是機車少女I’mdifficult」強強聯手的旗艦版改編。兩組金級音樂人的碰撞產生了極強的化學反應，山姆對這次合作讚不絕口，他形容這是一場跨越風格的靈魂對話：「我是機車少女的音樂為歌詞注入了全新的生命力，將聽者拉進一場如夢的紀實電影裡頭。」

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