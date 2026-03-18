Coldplay演唱會上偷情主管被抓包 女主角自揭老公也在現場「目擊」

克莉絲汀卡伯特（前）和公司主管偷情看Coldplay演唱會，一度鬧得全球皆知。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕去年7月，英國天團Coldplay酷玩樂團演唱會上曾爆出偷情男女醜聞，當時一位已婚的人力資源主管克莉絲汀卡伯特與公司主管安迪拜倫一起去看演出，不料兩人親密相擁畫面卻被Love Cam拍下登上大銀幕上，鬧得滿城皆知，影片也在全球瘋傳，最近克莉絲汀上歐普拉Podcast節目，透露當時和她分居中的老公安德魯也剛好在演唱會上，過程太戲劇化。

克莉絲汀上歐普拉的Podcast節目中談到：「我正要走進演唱會現場，女兒傳訊息給我說，『妳和安德魯都來看酷玩樂團的演唱會，真是太棒了！』」那一刻她才知道，分居中的丈夫也去現場看演唱會。當時，克莉絲汀設想了一下，「如果和安德魯偶遇會是什麼情景？」

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節目中克莉絲汀告訴主持人：「我當時想，如果他看到我和安迪在一起，或者我碰巧遇到他，會不會很尷尬？」後來她心想：「但後來我又想到，我是在吉列體育場，這裡有5萬5000人，我應該不會碰到他。」但一切宛如天注定，她和主管偷情畫面，竟剛好被拍下讓全場觀眾都看到了。

另談到安迪，克莉絲汀說：「我當時真的非常喜歡他。」並解釋說，這種感覺是相互的，「這種感覺真的太奇妙了，我不知道其他女性是否能感同身受，但我當時正經歷一段非常艱難的時期，剛剛結束一段感情，能得到一位優秀男士的關注和愛意，感覺真的很好，那種感覺太棒了。」

不過爆出偷情被抓包事件，安迪已請辭，至於克莉絲汀的老公安德魯已在去年8月正式提出離婚，後來證實他和克莉絲汀在Coldplay 演唱會前幾週，「私下友好地分居了。」

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