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娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》衝破7億！「台版Jennie」揭台東「失控」內幕

孫淑媚對台東又愛又怕擔心身材走樣 。（三立提供）孫淑媚對台東又愛又怕擔心身材走樣 。（三立提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2026東浪嘉年華」5月16、17日將再度在台東杉原灣開趴，今（18日）再釋出令人眼睛一亮的新名單：包括沈文程、李英宏「南北連線」帶你《來去台東》；還有近期紅翻天的《陽光女子合唱團》的「蘭珮CP」安心亞、孫淑媚接力炸場。

「蘭珮CP」安心亞、孫淑媚衝東浪嘉年華 。（三立提供）「蘭珮CP」安心亞、孫淑媚衝東浪嘉年華 。（三立提供）

史上最賣國片《陽光女子合唱團》大賣7億，讓歌手出身的「蘭珮CP」安心亞（阿蘭）、孫淑媚（阿珮）「聲」勢水漲船高、商演邀約不斷；「2026東浪嘉年華」一口氣延攬這兩位聲力軍，「台版Jennie」孫淑媚說：「近期收到很多演出邀請，謝謝大家的支持，我們努力讓大家看到更多不同的面向，希望能鼓勵每個人勇敢活成自己想要的樣子。期待和安心亞的合作，想看到她辣的部份。」

安心亞則說：「《陽光女子》之後真的感受到很多觀眾的支持，對我來說很開心的是大家看到了角色，也願意繼續關注我的作品，這次會跟淑媚一起帶來很有能量的舞台，大家對阿蘭、阿珮的組合很有感情，所以這次希望在舞台上也帶出那樣的氛圍，讓大家看到不同的火花。」

安心亞喊話帶來新火花。（三立提供）安心亞喊話帶來新火花。（三立提供）

孫淑媚對於到台東表演總是又愛又怕，愛的是每次到台東都有種來充電感：「白天有山靠，還有解析度超高的藍天白雲；晚上一抬頭就是星星，還能聽見海的聲音，好像能把人的電量直接充到100%，所以在台東表演不像工作，比較像是跟一大群朋友唱K度假。」怕的是台東美食每次都令她失控：「我的腹肌都會跟我抗議，為什麼把它的戲份刪掉，把它藏起來。」

沈文程和李英宏今年受邀為台東博覽會重新創作主題曲，李英宏說：「為了這次創作，我先到台東待了五天四夜，發現台東真的會讓人心靜下來，時間也變慢了，不自覺地開始專注在當下，而且空氣真的超清新！」

兩人將重新翻完沈文程的招牌歌曲《來去台東》，李英宏說：「我一確定這個合作，馬上回家跟我爸媽說，真的覺得太榮幸了！我們讓搖滾巨星沈大哥，加上嘻哈元素，大家可以期待一下！」沈文程則表示：「這次的合唱展現老一輩和新一代嘻哈歌手傳承的意義，也很感謝他為了這首寫新的《來去台東》，特地來台東住了好幾天。」

沈文程、李英宏「南北連全新翻玩《來去台東》。（三立提供）沈文程、李英宏「南北連全新翻玩《來去台東》。（三立提供）

身為「台東地主隊」，沈文程力推位於都蘭台11線海岸公路上、臨近海邊與都蘭部落的「都蘭安堤歐義大利披薩店」，他說：「他們南義風格的波休多prociutto薄片皮薩、提拉米蘇和布朗尼是我固定會點的，南瓜湯也超級好喝。」愛釣魚的他，每次回台東一定會去三和海灘，坐在沙灘上喝咖啡看海：「看看我的釣竿有沒有魚上鉤。」

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