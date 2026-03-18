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娛樂 最新消息

重磅消息！梁朝偉確定來台開講 合體匈牙利名導出席金馬奇幻影展

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會備受業界好評的「金馬電影大師課」，今（18日）宣布將於4月13日邀請曾獲三座金馬獎的影帝紀錄保持人梁朝偉先行開課，分享他從影40年來的表演心路歷程。他也確認和新作《你是不會當樹嗎》匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席金馬奇幻影展，於映後和觀眾面對面交流。

梁朝偉將來台出席金馬奇幻影展。（金馬執委會提供）梁朝偉將來台出席金馬奇幻影展。（金馬執委會提供）

梁朝偉自1980年代從影至今四十餘載，以變色龍般的精湛演技詮釋各種角色，吸引侯孝賢、李安、王家衛、杜琪峯、關錦鵬、吳宇森、爾冬陞、張藝謀、陳英雄等大師名導合作，李安更盛讚他是「所有導演的夢想」。梁朝偉曾以《重慶森林》（1994）、《無間道》（2003）、《色，戒》（2007）榮獲三座金馬獎最佳男主角，為金馬影帝紀錄保持人，更寫下香港電影金像獎六座最佳男主角、兩座最佳男配角獎的驚人成績。

他深具穿透力的表演，亦備受國際影壇肯定，不僅以《花樣年華》（2000）榮封坎城影帝，主演侯孝賢的《悲情城市》（1989）、越南名導陳英雄的《三輪車伕》（1995）以及李安的《色，戒》，皆獲威尼斯影展金獅獎最佳影片，漫威電影《尚氣與十環傳奇》也慕名邀請他參與演出。2023年梁朝偉獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮的華人演員。

梁朝偉將於金馬奇幻影展舉行大師課。（金馬執委會提供）梁朝偉將於金馬奇幻影展舉行大師課。（金馬執委會提供）

這回梁朝偉除了應邀於「金馬電影大師課」，與電影人傾談他的演員功課和獨門心法，也將和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席金馬奇幻影展《你是不會當樹嗎》的映後座談，和觀眾分享他首度參與歐洲電影的拍攝感想。

「2026金馬電影大師課：梁朝偉」將於4月13日在MUVIE CINEMAS舉行，歡迎電影工作者與影視科系師生報名參加，3月18日下午一點起於官網活動頁面開放報名，更多「金馬電影大師課」課程消息將在官方網站、臉書粉絲頁、Instagram等陸續公佈，敬請期待。

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