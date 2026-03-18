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娛樂 最新消息

台語歌后熱情解放！屏東現蹤大咖男星也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕「2026屏東三大日音樂節」宣告將於4月10、11、12日開唱，一連三天在屏東縣體育館前草地盛大舉辦，演出陣容更是祭出韋禮安、怕胖團、陳忻玥、沈文程 、藍又時、王艷薇、曾瑋中、李竺芯等超強卡司輪番熱唱，韋禮安預告：「這次會把一些新的編排帶到現場。希望不只是唱歌而已，而是像跟大家一起度過一段很開心的音樂時間。如果現場大家很熱情，我應該也會忍不住多聊幾句、多唱幾句。」

韋禮安重返「三大日」演出。（屏東縣政府提供）韋禮安重返「三大日」演出。（屏東縣政府提供）

韋禮安迫不及待想跟大家見面：「其實真的蠻久了，7年再回到屏東三大日，有一種『好像很久沒回來打招呼』的感覺。春天對我來說是一個很有希望、也很適合談戀愛的季節，所以歌單應該會走比較溫暖、輕鬆、帶一點浪漫的路線。可能會有大家熟悉的情歌，也會有一些比較有春天氣息、聽了會想跟著哼的歌。」

談起屏東旅行美食，他特別許願吃到這一味：「有來過幾次墾丁，我其實蠻喜歡那種很慵懶、很放鬆的步調。後來有幾次南部演出的機會，但通常時間都很趕，比較像是「快閃」。如果有機會的話，還蠻想好好吃一下屏東有名的豬腳。」

韋禮安重返「三大日」演出。（屏東縣政府提供）韋禮安重返「三大日」演出。（屏東縣政府提供）

對於春天，韋禮安形容：「對我來說有一種『重新開始』的感覺。冬天好像很多事情都在醞釀，但到了春天就會慢慢發芽。現在的我也剛好正在如火如荼地籌備演唱會，同時持續製作新專輯，很多新的想法和能量也都在慢慢長出來。」

他會全力以赴帶來演出，貼心呼籲粉絲：「最重要還是多喝水、記得防曬，帽子跟墨鏡都可以準備一下。如果真的太熱，也要適時找地方休息，不要硬撐。當然最好的降溫方式就是一起唱歌啦（笑），但還是要記得先把自己照顧好。」

李竺芯將在「三大日」演出。（屏東縣政府提供）李竺芯將在「三大日」演出。（屏東縣政府提供）

「台灣痟查某」金曲歌后李竺芯將在4月11日第一次來到屏東三大日開唱，談到符合春天的歌單，她預告：「《Suí水》專輯裡的歌，每一首都是我的春天，希望可以多多跟大家分享。」更形容春天的感受是：「很多小鳥的鳴叫都從春天開始。」

對於屏東旅行念念不忘，李竺芯上個月才去過恆春遊玩：「體驗到黃色的芒草景色和落山風，我非常喜歡！」大讚東港的魚丸、後灣的海鹽都很有特色。面對4月屏東的高溫天氣，她享受其中：「既有溫度，何不留下來，來屏東三大日，把溫度變熱情。」

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