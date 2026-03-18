機會來了！周杰倫近7分鐘新歌MV首映地點曝光 天王邀幸運者搶看

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫即將在3月25日數位發行全新專輯《太陽之子》，第一波同名主打新歌的MV長達6分58秒，周董將在3月24日在電影院舉辦全球首映會，邀請媒體與100位幸運歌迷一同欣賞他的最新作品。

周杰倫將選在影城舉辦新專輯記者會及MV首映。（杰威爾提供）

這次周董新專輯將收錄12首全新創作歌曲，及特別收錄給歌迷的禮物《聖誕星》，共計13首歌曲，而3月24日下午1點周董將在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦《太陽之子》MV全球首映及專輯記者會，他將親自分享新專輯及最新MV的創作點滴，現場將限量開放100位歌迷朋友一同進場參與，活動詳情可在今（18日）晚7點後洽詢Hit Fm官網。

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前陣子周董曾談到：「上次發專輯是2022年，並不代表這張專輯我寫了三、四年，這些年我把生活的步調放慢，慢慢寫進音樂裡，有靈感就寫、有時間就唱、MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的這幾個月。如果我不開演唱會、不打球、也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。」無論如何，新專輯終於要推出，周董也直呼「爽啦！」

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