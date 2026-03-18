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娛樂 最新消息

太陽之子來了！周杰倫首公開新專輯細節 歌神認證帶來大驚喜

周杰倫首次公開新專輯封面。（杰威爾提供）周杰倫首次公開新專輯封面。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔近4年，「周董」周杰倫終於將在3月25日全球數位發行新專輯《太陽之子》，並在4月10日實體發行，今（18日）凌晨他釋出第一首新歌MV預告，五月天主唱阿信看了直呼：「2026將會是被歷史記得的一年。」周董也回應：「謝謝主唱大大。」

提到周董新專輯名稱《太陽之子》，其實和香港「歌神」張學友很有淵源，2023年5月，周董在香港舉行「嘉年華」演唱會期間遇到幾天大雨，但幾乎在開演前雨就停了。當時張學友特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，幽默認證周董的幸運如同「太陽之子」，周董也感動的表示自己「心裡出太陽了」，並打趣說「太陽之子」這個稱號他拿走囉！「太陽之子」也成為他最新專輯的名稱，他也喊話：「正能量繼續炸開！」

周杰倫在巴黎一座教堂內取景拍攝新專輯照片及MV。（杰威爾提供）周杰倫在巴黎一座教堂內取景拍攝新專輯照片及MV。（杰威爾提供）

周董新專輯封面的場景是在巴黎的一座教堂Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc拍攝，它同時也是MV場景之一，MV工作團隊考究了19世紀的陳設美術，將它打造成符合腳本的氛圍，加上是在夜間拍攝，所以出動9台大吊車在外面打燈，只為了打亮教堂的玻璃，呈現出懸疑暗黑的氛圍。

之前周董曾預告，今天起至3月23日，每天都有不同內容的預告影片曝光，率先曝光的新歌MV是由知名MV導演廖人帥執導，充滿藝術氣息，他新專輯裡的每一首歌，也宛如畫框中一幅幅不同風格的畫作，預告片一推出就引起熱烈迴響討論。周董新專輯預購將從明（19日）下午1點全面開啟。

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