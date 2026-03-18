金氏世界紀錄團隊操刀！台灣第一領航世界《極限返航》燈光秀超狂

〔記者許世穎／台北報導〕年度科幻動作鉅片《極限返航》今天在台上映，發行該片的索尼影業特別於昨天（17日）晚上八點半在台北大稻埕碼頭舉辦「洛基全球燈光秀巡演」，以國外空運來台的500架無人機打造長達15分鐘的震撼燈光表演，結合音樂與立體編隊圖像，在台北夜空中呈現電影中的太空旅程，宣告「聖母號」太空船正式啟航。

《極限返航》外星人洛基空降台北大稻埕碼頭。（索尼影業提供）

為迎接這場震撼宇宙的拯救世界任務，本次活動由好萊塢團隊親自來台執行，台灣更成為這場全球巡演的第一站。燈光秀將從台北出發，隨著故事軸線一路向西延伸至柏林與多倫多，三座城市接力上演無人機燈光表演，形成前所未見的全球串聯光影盛事。

請繼續往下閱讀...

電影描述國中科學老師萊倫格雷斯在距離地球數光年的太空船上醒來，肩負拯救太陽衰亡、拯救人類文明的重大任務。在孤獨宇宙中，他意外遇見來自外星文明的夥伴「洛基」，兩個來自不同星球的生命攜手合作，展開一場跨越文明的拯救世界行動。

《極限返航》無人機燈光秀昨在台震撼登場。（索尼影業提供）

這場燈光秀也象徵《極限返航》故事中的星際旅程，整場演出以電影重要角色，同時也是男主角萊倫格雷斯的外星麻吉「洛基」為核心視覺主題，透過無人機在夜空中拼湊出太空船、星際旅程與角色形象，讓觀眾彷彿置身浩瀚宇宙。

負責統籌本次無人機燈光秀的，是擅長利用天空說故事的國際知名團隊 Heads in the Sky（HITS）。該團隊專門打造大型無人機光影表演，曾在世界各地創造多場震撼夜空的空中藝術演出，上個月於洛杉磯宣傳《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》第二季時，創造出現象級的真實尺寸哥吉拉，三千台無人機打造出令人瞠目結舌的大戰場面，更因此獲得金氏世界紀錄規模最龐大的無人機秀。

《極限返航》找來好萊塢無人機團隊 Heads in the Sky（HITS）創辦人凱文普林斯來台操刀燈光秀。（索尼影業提供）

創辦人凱文普林斯（Kevin Prince）此次親自來到台灣指揮製作，他表示這是團隊首次執行跨越多個國家、同日接力的全球無人機巡迴演出，對他們來說也是一項創舉，透過科技與故事結合，將電影中的星際冒險帶入真實天空，讓不同城市的觀眾共享同一個全球時刻，最終洛基將降落在紐約首映會，為《極限返航》的全球上映揭開壯闊序幕。

《極限返航》互動裝置讓民眾能夠近距離與電影中的人氣角色洛基「對話」。（索尼影業提供）

除了震撼的無人機燈光秀外，現場也特別設置外星人「洛基」互動裝置，讓民眾能夠近距離與電影中的人氣角色「對話」。裝置設計重現預告片中的經典橋段，洛基將即時模仿民眾的動作，不論揮手、跳舞或做出任何姿勢，洛基都會同步做出一模一樣的動作回應，彷彿跨越星球的互動交流就在眼前上演。

充滿趣味的互動體驗也讓觀眾彷彿真的在台灣與洛基相遇，提前感受《極限返航》中最動人的跨星球友誼。電影全台上映中。

重溫本報萊恩葛斯林專訪：

桑德拉惠勒專訪：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法