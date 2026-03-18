罹胰臟癌5年存活率剩1千多個日子 小彤：我是10％倖存者

小彤罹患胰臟癌，挺過12次化療抗癌成功。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名兩性作家小彤前年被診斷罹患胰臟癌，經過12次化療抗癌成功，今（18）日上午，透過臉書發文表示，罹胰臟癌經「惠普手術」完成，滿2年了。

小彤回憶2年前，切除了胰臟頭部、十二指腸、膽管、膽囊與部份腸胃，從此成了「無膽之徒」，身上留下長達30幾公分的戰士勳章，隨後緊接著，12次近700小時地獄級的化療，生不如死。

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2年700多個日子匆匆過，小彤仍時時刻刻記得手術後分分秒秒的劇痛，化療時噁心嘔吐脫髮、手腳發麻、口腔潰爛，「化療結束後，不時腸胃劇烈抽筋，偶而不明原因寒顫發燒.....一切種種，歷歷在目，卻又恍若隔世。」

既然活了下來，小彤認為不能白白活著，於是，她一次捐款5年費用給普仁基金會助學的幾個孩子，也捐款逾2百萬元予一些與癌友有關的社福團體，希望與她一樣受苦的人得到一些慰藉或幫助。

透過臉書發文，小彤也分享罹癌後嚴格遵從醫囑，努力堅持「病人本份」，全力做好病人該做的事，「積極調整飲食，從不愛吃肉改為積極攝取優質蛋白，除了補充肉類外，每天一定食用無糖優格；以前無甜食毋寧死，現在竭力控制甜食與澱粉，喜歡在陽光的午后快走數千步，曬出暖暖好心情。」

這2年來，小彤也從原先瘦成紙片人，至今胖回了近7公斤，變得圓潤豐腴，向死而生，珍惜當下，逐漸學著溫柔地對待自己，放下焦慮，每個早晨醒來，小彤會對自己喊話：「又賺到一天了～真好！今天也要開心喔！」

距離5年存活率，只剩3年1千多個日子，雖然周圍認識的胰臟癌友在手術後幾年間幾乎無一倖免地轉移或復發，但是，小彤總會蒐集那些少數胰臟癌末卻仍存活至今的成功案例，激勵其他癌友，也鼓舞著自己，她堅信：「即使面對如是艱難的人生劇本，我始終鬥志高昂、依然勇敢樂觀，我，一定會是那10%的倖存者。」

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