1月才說夫妻「盡量別見面」 楊銘威、方志友11年婚爆玩完 經紀人回應藏玄機

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友、楊銘威是演藝圈著名的「早婚模範生」，當年合作戲劇奉子成婚，沒想到卻傳出11年的婚姻是苦撐的，兩表面上維持美滿家庭形象，私下其實已經請好律師，準備簽字離婚。對此，方志友、楊銘威經紀人口徑一致回應：「有沒有離婚目前沒聽說，但因為屬於他們個人家務事，所以不再做任何回應。」雖然沒承認離婚，但這句「不便透露」反而更讓外界引發聯想。

方志友、楊銘威夫妻爆出婚變，準備協議離婚。（民視提供）

楊銘威1月接受本報專訪時，大聊《明星製作公司》主持群中陳漢典與Lulu黃路梓茵在節目中「公費放閃」，爆料這對新婚夫妻不論上班、轉點、下班都手牽手，甜到讓人嘆氣。當被問到是否想跟老婆方志友也來場「公費戀愛」，楊銘威當時打趣直呼：「我們過了那個時間，盡量不要見面比較好。」之後又補了句：「沒有啦，開玩笑的。」原以為是他的日常幽默，但對照近日傳出兩人已請律師協議離婚、長期個性不合的爆料，這句「盡量不要見面」似乎顯得格外沉重。

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回顧這段11年的婚姻，兩人的緣分始於2014年合作《我的寶貝四千金》，雖然當時在劇中沒有配對，卻意外燃起愛火，隔年驚喜宣布「奉子成婚」，成為演藝圈公認的閃婚模範生。

《鏡週刊》報導，據知情人士透露，兩人結婚時都還太年輕，楊銘威天生個性外向，不只愛聚會、愛喝酒，在人際互動上更是容易「模糊界線」。方志友其實一直都很在意老公「交友過於廣闊」，過去就曾多次動過離婚念頭，兩人的個性差異早已累積成巨大的斷層。

除了個性不合，兩人對小孩的教養觀念也常有摩擦。據悉，最近一次兩人在酒後爆發激烈口角，直接成了壓垮婚姻的最後一根稻草。雙方目前已達成離婚共識，並各自諮詢律師，準備正式協議。

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