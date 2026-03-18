鍾明軒認陷財務危機 王浩宇：回來台灣吧！

鍾明軒昨晚在最新發布影片中，認了陷入財務危機。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國際美人」百萬YouTuber鍾明軒近年密集飛往中國旅遊，引發一連串爭論，昨（17）晚在最新影片坦言不演了，自曝陷入財務危機，已好一陣子沒接到商業合作，並說現在無法飛往自己喜歡國家，隨即被一票網友激酸，當中包括桃園市前市議員、電視名嘴王浩宇。

王浩宇在臉書發文第一句就說：「鍾明軒好慘，驚傳陷入財務危機，已經好一陣子沒有接到業配、商案。」王浩宇接著分析其中主因：「中國官方是完全不接受你的性別氣質的，所以根本不會有機會。」最後對鍾明軒提出建議：「回來台灣吧！」

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鍾明軒昨晚表示：「雖說這種事說出來蠻丟臉的，但我的生活一直以來似乎都是苦難的，這種苦難不是生活本質一直都處在痛苦的狀態，而是那種剛處理好一件事 另外一件事又在旁邊急著出現等著我處理，一直處在『準備處理新事件』的軸點上，或許當我真的把自己困難的點說出來，不再逞強不再硬撐時，我會過得更加舒服。」

相較於過去霸氣作風，鍾明軒說長期關注他頻道的民眾們應該知道，從2024年下半年開始，商單跟業配逐漸減少，不過個人的個性就是不服輸，「老娘就是不想輸。」更提及自己經歷與前公司解約，現在自己是自己的老闆，所以讓自己看起來沒事。

鍾明軒認為自己雖然收入下滑，究其原因：「不是我不想接而是因為我接不到，我不想再裝了，我並沒有破產，我只是一直在透支我的能量跟老本，不想再演那種成功的自媒體人，反正我也沒有什麼好失去的了。」

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