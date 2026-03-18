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娛樂 最新消息

宋一國三胞胎暴風成長！大韓身高「超越185cm爸爸」驚人近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國演員「宋一國」當年帶著三胞胎兒子大韓、民國、萬歲錄製親子實境節目《超人回來了》，彼時的可愛模樣萌翻無數觀眾。多年後三兄弟近況曝光，各個都已從小男孩蛻變成青春少年，大韓的身高更直接超越爸爸的185公分，驚人變化讓網友們都詫異時間過得太快。

宋一國三胞胎兒子大韓、民國、萬歲暴風抽高，大哥的身高更已超越185公分的爸爸。（組合照，翻攝自IG）宋一國三胞胎兒子大韓、民國、萬歲暴風抽高，大哥的身高更已超越185公分的爸爸。（組合照，翻攝自IG）

宋一國近日在社群平台上分享家族旅遊的幸福合照，他開心表示「花一樣的三胞胎（和表妹一起～）」也向長期為孩子們送上生日祝福的粉絲表達感謝。照片中，大韓、民國、萬歲與表妹站在壯麗峽谷景色前合影，三兄弟穿著同款不同色外套搭配牛仔褲，一字排開模樣整齊，畫面溫馨。

最令人驚訝的是，大韓、民國、萬歲於這段時間以驚人的速度在成長，三兄弟過往在《超人回來了》中以肉嘟嘟模樣圈粉無數，如今身形有如暴風式抽高，氣質也變得更加成熟。站在最左邊的大哥「大韓」擁有一雙長腿格外吸睛，讓身為爸爸的宋一國深感欣慰，「現在大韓已經比我還高了」，並補充自己的身高是185公分，讓許多網友瞬間對大韓的身高有了具體想像。

大韓（右起）、民國、萬歲寒假期間與表妹出遊合照。（翻攝自IG）大韓（右起）、民國、萬歲寒假期間與表妹出遊合照。（翻攝自IG）

不僅大韓，民國與萬歲的身高也明顯追了上來，宋一國因此幽默表示，「三個都是國二生，我每天都祈禱中度過。」短短一句話道出養育三胞胎的心酸血淚，同時也勾起許多觀眾對《超人回來了》的回憶，紛紛感嘆三胞胎真的長大了。

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