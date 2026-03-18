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娛樂 最新消息

（影音）《沙丘：第三部》預告登場！史詩終章磅礡開戰 派汀森反派冰冷現身

《沙丘：第三部》前導預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕史詩鉅作《沙丘：第三部》今（18）日曝光首支前導預告，正式揭開磅礡終章的神秘面紗，故事為第二部的17年後，提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪和辛蒂亞飾演的荃妮開戰，還有羅勃派汀森飾演的反派也正式亮相。

提摩西夏勒梅《沙丘：第三部》造型曝光。（翻攝自IMDB）提摩西夏勒梅《沙丘：第三部》造型曝光。（翻攝自IMDB）

雖然距離正式上映還有整整9個月，但導演丹尼維勒納夫16日率領包括辛蒂亞、羅勃派汀森、哈維爾巴登以及安雅泰勒喬伊一同出席洛杉磯一間戲院的發布會，維勒納夫一現身便對滿場媒體、影評及創作者笑言「這是預告發佈嗎？看起來像首映會！」接著便介紹幾位演員。

回歸飾演弗瑞曼戰士荃妮的辛蒂亞直言：「我真的非常興奮！」她說這些電影多年來對我意義重大，「我整個20多歲幾乎都在拍這個系列中度過，所以它們在我心中佔有非常特別的位置。」

辛蒂亞在《沙丘：第三部》開戰。（翻攝自IMDB）辛蒂亞在《沙丘：第三部》開戰。（翻攝自IMDB）

飾演主角保羅的提摩西未親自出席，而是透過影片訊息介紹這場特別活動：「如果沒有這位電影大師、偉大的藝術家丹尼維勒納夫，這部電影就不會存在，丹尼總是說『電影萬歲』，而在這第三部中，我認為他真正做到了這一點：一個純粹的電影創作。我並不孤單地向丹尼致謝，感謝他致力於讓《沙丘》系列成真——如今更是完整的《沙丘》三部曲。」

在連續拍攝完前兩部《沙丘》後，導演維勒納夫原本計畫先製作另一部完全不同的電影，再重返厄拉科斯（片中的星球），但他透露，第二部的熱烈反響改變了他的想法，「我們在墨西哥放映電影時，戲院外有1萬4千人，裡面有5千人。那是一場席捲全球的熱潮，我感受到觀眾對第三部的渴望，我覺得有責任把這個故事完成。」

羅勃派汀森在《沙丘：第三部》飾演反派。（翻攝自IMDB）羅勃派汀森在《沙丘：第三部》飾演反派。（翻攝自IMDB）

《沙丘：第三部》改編自法蘭克赫伯特備受讚譽的暢銷小說《沙丘救世主》，講述保羅擊敗哈肯能家族並成為皇帝之後的故事。他接受自己作為弗瑞曼救世主的角色，並發動聖戰。同時，他為了政治權力與伊若琅公主（佛蘿倫絲普伊 飾）結婚，導致荃妮離他而去，預告片中呈現了隨之而來的戰爭，以及折磨保羅的內心掙扎。

首支預告以保羅與荃妮較為幸福的時光開場，兩人討論嬰兒的名字，荃妮問：「要是這胎是女兒，要給她取什麼名字？」保羅回答：「她應該叫珈尼瑪，因為她需要堅強果敢，就像她母親一樣。」接著換保羅問：「如果是兒子呢？」荃妮回應：「我會叫他雷托，好讓他擁有他爺爺的智慧。」

預告中也大量呈現保羅的內心煎熬，他對母親、已成為「聖母」的潔西嘉女士（蕾貝卡弗格森 飾）說道：「戰爭滋養戰爭，我越是奮戰，敵人就越是反擊，我正在盡我所能保護家人。」他更向母親尋求建議：「父親是怎麼做到的？」但她回答：「你父親從未發起過戰爭。」

傑森摩莫亞飾演的鄧肯強勢回歸《沙丘：第三部》。（翻攝自IMDB）傑森摩莫亞飾演的鄧肯強勢回歸《沙丘：第三部》。（翻攝自IMDB）

預告也帶出所有主要角色的片段，包括哈維爾巴登飾演的弗瑞曼領袖史帝加，以及安雅泰勒喬伊飾演的保羅忠誠的小妹妹艾莉亞，都在預告現身；羅勃派汀森飾演的反派史凱泰爾，則以冰冷的眼神與金髮造型首次亮相，還有傑森摩莫亞飾演的鄧肯強勢回歸，光看預告就讓影迷非常期待。

《沙丘：第三部》預計12月16日在台上映。

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