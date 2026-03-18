江老師險沒命！罹卵巢癌竟誤以為宿便 19cm巨瘤如「7個月孕肚」

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅鋼琴家、YouTuber「江老師」江宇婷近日自曝罹患邊緣性卵巢癌，當時卵巢腫瘤已長到19公分大，小腹隆起宛如懷孕7個月，她坦言過去一直把腹脹與便祕誤認為肥胖與宿便，直到就醫才驚覺罹癌，也藉此呼籲大眾別忽略身體警訊。

「我是江老師」江宇婷自爆曾罹患「邊緣性卵巢癌」。（組合照，翻攝自IG）

江老師日前現身衛教記者會分享自身經歷，透露當時小腹隆起明顯，但自己一直以為只是變胖或宿便問題，由於長期有嚴重便祕，甚至曾7到10天才排便1次，因此面對腹脹不適，只靠吃排便藥緩解。江老師坦言自己個性好勝，習慣「硬撐」，即使身體不舒服仍逼自己撐過去，甚至還報名健身房做高強度重訓，沒想到腹部異常其實來自卵巢腫瘤。

請繼續往下閱讀...

直到因便祕問題到腸胃科就診，醫師替江老師做超音波檢查時，發現腫瘤大到儀器探頭幾乎「照不完」，並驚訝地問她「怎麼現在才來？」檢查結果顯示，江老師的卵巢已被腫瘤撐到19公分大，大小相當於懷孕7個月，壓迫腸道才導致排便困難，她後來也因此接受手術，切除右側卵巢與部分腹膜，並在肚臍下留下約12公分的傷口。

回憶當時的心情，江老師笑說曾慶幸卵巢「跟意志力一樣堅強」，在自己進行高強度舉重時竟沒有破裂，她也坦言原本希望透過微創手術處理，但因醫師無法確定腫瘤是良性或惡性，只能從肚臍下開刀取出腫瘤並化驗。如今，江老師公開分享經歷，希望提醒大家不要忽視身體警訊，「不要自己當醫生、不要自己診斷」，若出現長期腹脹或排便異常，應及早就醫檢查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法