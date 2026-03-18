《獵人》快閃店登台！經典七大篇章重現「名場面全還原」

《獵人》快閃店主視覺。（木棉花提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕獵人們準備集合了！經典神作《HUNTER×HUNTER》把「試煉現場」搬來台北，《獵人快閃店》將於3月20日至5月17日進駐松山文創園區，一開幕就被粉絲預言：「這波不只是逛展，是直接進入獵人世界！」

本次快閃店最大亮點，就是一次集結七大經典篇章，從冒險起點到最虐心名場面全部還原。從「獵人試驗篇」的小傑、奇犽初登場，到氣場全開的「揍敵客家族篇」，再到壓迫感爆棚的「幻影旅團篇」，每區都打造專屬場景，讓粉絲一秒回到當年追番的熱血瞬間。

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《獵人》快閃店內部造景。（木棉花提供）

最讓人期待的，莫過於被封為神級篇章的「蟻王篇」。現場將重現那場讓無數粉絲淚崩的經典對弈場面，細節與情緒都做到極致還原，堪稱情感暴擊等級。

這次不只是打卡展，更主打沉浸式體驗。現場特別設置「水見式」念能力測試裝置，透過燈光與互動機關，模擬原作中的念能力檢測儀式，讓粉絲可以親自測出自己屬於哪一系能力。

《獵人》快閃店限定商品。（木棉花提供）

另一大亮點則是「貪婪之島」大型互動抽獎機，直接把原作中的冒險系統搬進現場。每次挑戰都有機會抽中限定周邊，讓人一邊玩、一邊體驗闖關樂趣，彷彿真的踏進遊戲世界。

主辦這回一口氣推出超過百款台灣首發商品，從「念能力盲盒吊飾」、「西索撲克牌」到「貪婪之島卡牌午睡枕」，甚至還有「庫洛洛拖鞋」、「飛坦直傘」，角色迷與收藏控通通淪陷；現場還設有抽卡機、拍貼機、姓名貼機等互動裝置，讓購物也變成一場獵人任務。更多活動內容、最新資訊，請參考VISION TOYS粉絲專頁。

《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店

活動期間：2026/03/20（五）－05/17（日）

活動時間：11:00－19:00（最後入場 18:30）

活動地點：松山文創園區 南向製菸工廠

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