育幼院黑暗面拍成電影 《失樂園》小熊被吊起全網發毛

〔記者鍾志均／台北報導〕聚焦育幼院與兒少議題的電影《失樂園》昨公開主視覺海報，只見懸在半空的小熊玩偶、孤單站立的男孩背影，強烈意象讓網友直呼：「光看海報就很不舒服，但又忍不住想看完。」

《失樂園》主視覺海報。（冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》主視覺以深藍天空為基底，一隻被繩子吊起的小熊玩偶成為最大焦點，象徵被壓抑、被遺棄的情緒與生命困境。

請繼續往下閱讀...

畫面中央的男孩背影，像是站在人生分岔口，而前方3位關鍵角色社工、離院少年與育幼院主任，則各自望向不同方向，暗示命運分岔與選擇的殘酷。

范少勳《失樂園》演社工陷信任人性難題。（冬候鳥電影、文策院提供）

片中范少勳飾演的社工「蔡仁興」，面對的不只是孩子的問題，更是「信任崩壞」的兩難。他坦言角色最大的掙扎，是當你選擇站在孩子那一邊時，卻同時承受背叛與懷疑：「到底該懲罰，還是繼續用愛接住？」

丁寧為《失樂園》赴南投育幼院蹲點實習。（冬候鳥電影、文策院提供）

飾演育幼院主任的丁寧為角色親自進行田調，甚至到安置機構蹲點。她分享，「也許孩子沒有變好，但至少讓他知道有人相信他。」讓她當場紅了眼眶。

她也坦言，這份工作「吃力又不討好」，既要承受孩子的抗拒與謊言，又要壓抑情緒持續陪伴，「你必須帶著期待去面對一個讓你失望的人。」

另一條故事線由飾演離開育幼院、被迫面對現實的少年YANG。為貼近角色，他不僅學習農藥噴灑，還到金紙工廠實習，親自操作堆高機、搬運貨物，完整體驗底層生活的壓力。

《失樂園》改編自報導者專題《廢墟少年》，故事串聯社工、院童與離院青年的命運，從霸凌、貧窮到制度困境，一層層揭開「惡的循環」如何形成；電影將於5月29日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法