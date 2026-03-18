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娛樂 最新消息

從太妹變腦外科醫！橋本環奈《不良醫！》真人故事更誇張

橋本環奈在《不良醫！》一路苦讀成為腦神經外科醫師。（friDay影音提供）橋本環奈在《不良醫！》一路苦讀成為腦神經外科醫師。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「太妹變醫師」的逆襲人生太狂！由橋本環奈主演的話題作品《不良醫！》劇情即將進入最終章，再度掀起討論熱潮。

《不良醫！》融合熱血、成長與醫療元素的作品，不走典型醫療劇路線，反而用一段「人生翻盤」的故事，成功打動觀眾，也讓橋本環奈的演技再度被熱議。

橋本環奈在劇中飾演「田上湖音波」，曾是叛逆少女的她，因摯友意外下定決心改變人生，一路苦讀成為腦神經外科醫師。讓人驚訝的是，這段設定並非虛構，而是改編自真人真事。橋本坦言，在聽完原型人物的故事後，「真的像連續劇一樣誇張」，也讓她在詮釋角色時格外投入。

這次是橋本環奈出道以來首次主演「月9」時段，她透露自己從小就是日劇迷，看著無數經典作品長大，如今能站上這個舞台，直言「真的很開心」。

她也強調，《不良醫！》並不是傳統醫療劇，而是透過角色的人生轉變，帶出不同於以往的情感層次與成長故事。

為了詮釋醫師角色，橋本環奈的生活也悄悄產生變化。她笑說現在收工後幾乎固定流程：「回家先洗澡，然後直接休息」，比起飲食，她更重視睡眠品質，「好好睡覺才是最重要的」。

有趣的是，她坦言自己平常幾乎不吃保健食品，也沒有特別運動，但從小就是「健康寶寶」，體力好又不容易生病，讓不少粉絲羨慕直呼：「根本天選體質！」

葉山獎之在第9集以特別來賓登場。（翻攝自官方X）葉山獎之在第9集以特別來賓登場。（翻攝自官方X）

隨著劇情進入尾聲，演員葉山獎之在第9集以特別來賓登場，飾演婦產科醫師。他透露這次是首次挑戰醫師角色與手術戲，尤其後段的緊急手術場面，是角色真正展現內心的一大關鍵，也讓劇情張力再升級。《不良醫！》在friDay影音上架。

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