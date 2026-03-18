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娛樂 最新消息

麥當勞「凡凡姊姊」7個月大孕肚曝光！老公1動作成靈魂閨密

焦凡凡從小就對「當媽媽」不陌生。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）焦凡凡從小就對「當媽媽」不陌生。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕焦凡凡從YouTuber轉型藝人，近日受邀拍攝《媽媽寶寶》雜誌封面。目前懷胎七個半月的她，分享與老公婁峻碩從戀人升格父母的甜蜜細節，更自爆驗孕當下「創作者本能」失靈的爆笑過程。與婁峻碩愛情長跑八年、結婚滿一週年的她，回憶懷孕當下直呼是一場「極其現實」的驚喜。當時剛從義大利返台，深受時差影響，睡前隨手一驗竟出現兩條線，她笑說當下腦中閃過「還沒拍影片」，卻敵不過疲憊先去睡覺。隔天兩人前往診所，當護理師喊出「爸爸媽媽」時，這對新婚夫妻還一度不習慣，當場笑成一團。

焦凡凡說老公不僅主動照顧她生活起居，甚至提前研究產後憂鬱相關資訊。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）焦凡凡說老公不僅主動照顧她生活起居，甚至提前研究產後憂鬱相關資訊。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

升格準爸爸後，婁峻碩的貼心舉動也讓人直呼是「神隊友」。焦凡凡透露，老公不僅主動照顧她生活起居，甚至提前研究產後憂鬱相關資訊，就怕她情緒受到影響。她感動表示，對方不只是另一半，更像是能理解她情緒的「靈魂閨密」，兩人也因寶寶的到來，讓感情更加緊密。

焦凡凡開心直呼「小歐巴」即將報到，圓了從小想被哥哥照顧的心願。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）焦凡凡開心直呼「小歐巴」即將報到，圓了從小想被哥哥照顧的心願。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

外表活潑開朗的她，其實從小就對「當媽媽」不陌生。她透露，因家庭背景關係，從小一就開始幫忙照顧妹妹，學會換尿布、泡奶粉，這份對孩子的喜愛也延續至她曾擔任麥當勞「凡凡姊姊」的經驗。雖然原本希望28歲就能當媽媽，但32歲迎來新生命，讓她更慶幸自己是在心智成熟後迎接這個角色。

焦凡凡認為工作是療癒，而孩子則是陪伴她探索世界的新夥伴。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）焦凡凡認為工作是療癒，而孩子則是陪伴她探索世界的新夥伴。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

她也坦言，懷孕初期曾因焦慮求助AI，當時得到一句「其實妳心裡已經有答案」，讓她放下掙扎、安心迎接寶寶的到來，甚至笑稱孩子帶有「帶財體質」。

至於寶寶性別，小倆口選擇用拍貼機揭曉，確認是男孩後，她開心直呼「小歐巴」即將報到，圓了從小想被哥哥照顧的心願。談到未來，她也規劃等孩子出生後，一家三口要一起前往迪士尼樂園，穿上主題服裝「追星」，延續兩人從戀愛時期就開始的共同回憶。

焦凡凡表示，自己依然是那個喜歡小孩、熱愛迪士尼的女孩，只是這次多了一個小寶貝陪伴成長。目前她也已規劃好產後復出，笑說後援早已準備就緒，對她而言，工作是療癒，而孩子則是陪伴她探索世界的新夥伴。

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