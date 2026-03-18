中國女星遭爆「艷壓」楊紫 私下互動曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕中國女星孟子義近年成功躍升為中國劇一線女主角，過去多以配角亮相的她，歷經多年沉潛，近年終於站上C位，成為備受矚目的實力花旦。她在《沉香如屑》中飾演楊紫的姊姊「芷昔」，角色因長期被比較而心生嫉妒，甚至不惜設計取代妹妹，複雜人設引發觀眾熱議。

孟子義近年擠身為一線女主角。（緯來提供）

《沉香如屑》播出後，網路上一度出現孟子義「艷壓」楊紫的評論，她隨即出面澄清，強調並非團隊操作，並主動向楊紫解釋情況。楊紫不僅表示理解，也暖心回應「好好照顧自己，其餘交給劇方處理」，展現兩人良好互動。

請繼續往下閱讀...

孟子義畢業於北京電影學院，學生時期因同學將其生活照上傳微博參與校花票選而受到關注，進而踏入演藝圈。在《沉香如屑》中，她飾演的「芷昔」與楊紫飾演的「顏淡」為雙胞胎，卻因能力差異與外界比較，逐漸累積壓力與不滿，最終走向黑化，角色層次鮮明。

孟子義（右）在《沉香如屑》中騙成毅當年是被她搭救。（緯來提供）

談到這個角色，孟子義表示，芷昔並非單純的反派，而是長期處於比較與忽視中，逐漸產生自卑與嫉妒，「她其實很努力，只是一直覺得自己不如妹妹，才會慢慢走偏。」她也透露，與楊紫合作過程相當愉快，對方不僅親切，還會耐心解答問題，讓她倍感安心。《沉香如屑》週一至五晚間10至12點於緯來戲劇43頻道播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法