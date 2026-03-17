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娛樂 星座

清明節氣5星座財運暴衝 第一名太強

清明節是二十四節氣之一，也是台灣重要的民俗節日，有5個星座財運大發。（資料照，記者黃淑莉攝）清明節是二十四節氣之一，也是台灣重要的民俗節日，有5個星座財運大發。（資料照，記者黃淑莉攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕清明節是二十四節氣之一，也是台灣重要的民俗節日。此時人們會掃墓祭祖，表達對先人的慎終追遠。小孟塔羅雲蔚老師指出，清明是春分後第15天，此時萬物生長，掃墓習俗融合古代吃冷食、禁火的「寒食節」，以及春遊踏青的「上巳節」。這段期間有5個星座財運轉旺，快來看看有哪些星座受到財神爺青睞。

★TOP 5 水瓶座

水瓶座在這次清明節彷彿領到「隱形零用錢」，祖先的庇佑特別明顯。平時充滿創意的你，這段時間只要用心掃墓，腦中的發財點子更容易實現。原本卡住的財務問題，可能因為一個直覺突然解套，甚至有家族資源意外浮現。記得掃墓時多與祖先「溝通」，關鍵靈感可能就在瞬間出現。

★TOP 4 射手座

射手座清明期間財運來自「移動」。只要跨出舒適圈，不論出差或拓展外地客戶，都有機會帶來收益。「動起來才有錢」的能量強烈，越奔波反而越有收穫。別害怕辛苦，行動力就是你這段時間的財富來源。

★TOP 3 天秤座

天秤座在清明節偏財運明顯提升。這段時間靈感敏銳，投資眼光精準，甚至參與抽獎或副業機會，都可能帶來額外收入。這波財運偏向「機會型」，不妨多留意身邊出現的小機會。

★TOP 2 巨蟹座

巨蟹座的財運來自穩定與長期累積。重視家庭與安全感的你，在資產配置上更具耐心。清明節的能量強化你的守財能力，讓你能避開風險、穩健成長。在動盪環境中，依然能穩住財務基礎。

★TOP 1 處女座

處女座在清明節的財運最強，彷彿有「隱形貴人」相助。面對財務問題時，常能在關鍵時刻獲得解方，或突然靈光乍現。這股助力讓你避開風險，在市場變動中依然保持穩定，成為最受財神眷顧的星座。

☆民俗說法僅供參考☆

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