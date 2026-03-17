綾瀨遙「上半身全裸」入鏡 畫面太撩又引戰

綾瀨遙為日本UNIQLO拍攝新廣告。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕綾瀨遙（綾瀬はるか）最新替UNIQLO拍攝AIRism系列廣告再度開播，開場就是「女神裸背」的視覺衝擊，引爆粉絲討論。

鏡頭中，綾瀨遙站在飯店窗邊迎著晨光，以上半身裸露的姿態入鏡，畫面唯美，卻也讓不少觀眾滿頭問號。因為這一幕，去年播出時就已經吵過一輪，如今再度上線，爭議直接「二次點燃」。

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綾瀨遙在新廣告中裸背上陣。（翻攝自X）

不少日本網友集體好奇：「為什麼一定要脫？」也有觀眾直球吐嘈：「這真的有必要嗎？」、「看不懂裸露的意義」、「這樣反而很刻意。」甚至有人直接批評：「UNIQLO是不是很愛讓她脫？」、「這種設定真的該停了」。

從品牌角度來看，這支廣告想傳達的是「輕盈、舒適、解放感」；綾瀨遙本身也一直以健康、自然形象著稱，運動量高、體態好，過去也不乏穿著較清涼服裝的經驗。

但問題在於有人認為畫面很美、很有感覺，卻也有人覺得這種「為裸而裸」的演出，反而讓人出戲。

綾瀬はるかさん出演

エアリズム CM

放映スタート



楽曲はサザンオールスターズ

忘れられた Big Wave



肌はあなたの親友、



蒸れや摩擦から、

あなたを守る。



エアリズムは、

もうひとつの肌だ。https://t.co/LSawmu0SyZ pic.twitter.com/nyK1gpNYBM — ユニクロ （@UNIQLO_JP） March 15, 2026

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