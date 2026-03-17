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娛樂 最新消息

林依晨曾命危 手術驚險 親吐瀕死瞬間

「零負評女神」林依晨吐露過去腦部病變的經歷。（資料照，記者王文麟攝）「零負評女神」林依晨吐露過去腦部病變的經歷。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以《惡作劇2吻》奪下金鐘最佳女主角獎的林依晨，在演藝事業高峰時發現自己遭遇健康危機。她近日在節目中透露，自己早年因長期熬夜加上高壓工作，2009年被診斷出腦下垂體囊腫，有可能影響視力與行動力，最後只能緊急接受腦部手術。

當時身體出現異狀，林依晨的臉部和四肢都莫名浮腫，無論控制飲食、努力運動都無法改善，進一步檢查過後，發現腦部長出約2公分囊腫，被迫停工，開刀治療。

林依晨回憶當時開刀腦海裡真的跑出跑馬燈。（翻攝自微博）林依晨回憶當時開刀腦海裡真的跑出跑馬燈。（翻攝自微博）

由於腫瘤位於腦部，醫師採取用鼻腔進入的內視鏡手術，林依晨當時在手術是醒來時，感到「滿嘴都是血腥味」，加上耳鼻喉相通，血水流入口中，當下強烈感受到自己要死了，她甚至覺得「腦海真的像跑馬燈一樣閃過」。

這場手術恢復期長達數月，行動受限制，視覺神經也遭壓迫，她只能全面停工，專心休養。林依晨認為生病的主因和她對自己要求高標準造成的巨大壓力有關，而她以為自己撐得住，其實累積到某個程度，一切就爆發了。

經歷過重大疾病之後，林依晨開始放下自己對完美的執著。（翻攝自微博）經歷過重大疾病之後，林依晨開始放下自己對完美的執著。（翻攝自微博）

大病過後，林依晨反問自己「如果現在離開會不會後悔」，她發現自己過度投入工作，忽略與家人相處，也沒時間跟自己對話，於是她下定決心，刻意減少工作量，並選擇出國進修、旅行。

過去，林依晨無法接受長期不工作，如果閒下來還會責怪自己不夠努力，經歷手術後，她放下對「效率」、「完美」的執著，因為她知道，她最恐懼的是「失去生命」。

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