TWICE王牌造型師把關 《時尚戰爭》72人對決搶王座

Disney+今（17）宣布，推出全新競賽綜藝《時尚戰爭》（暫譯），惠利（左起）擔綱主持，洪真慶、鄭旭準、裴正南、崔希承擔任評審。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕時尚圈注意了！Disney+今（17）宣布，推出全新競賽綜藝《時尚戰爭》（暫譯），主打「無門檻但高淘汰」的殘酷賽制，集結72位來自韓國各地的時尚高手，從學生、素人到專業設計師上場拚創意，打造一場沒有退路的「風格生存戰」。

《時尚戰爭》參賽者背景橫跨各領域，包括業餘玩家、大學生、退休族、網紅，甚至完全沒有舞台經驗的素人，只要對時尚夠瘋狂，就能站上戰場，最後誕生「韓國下一代時尚之王」。

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節目由影視歌三棲的李惠利主持，她將帶領觀眾見證這場從創作到淘汰的極限競賽。評審陣容同樣話題滿滿，包括以《單身即地獄》爆紅的洪真慶，以及與Adidas、三星等品牌合作的設計師鄭旭準、模特兒出身的裴正南，還有曾操刀TWICE造型的王牌造型師崔希承。

評審們將從市場眼光、設計實力到流行敏銳度，每關評選都將極度嚴苛，沒有人可以輕鬆過關。

至於節目幕後同樣來頭不小，由人氣戀愛實境《單身即地獄》製作團隊操刀，包含製作人金娜見、鄭鐘燦與金惠仁聯手打造，再加上《奇案84的奇趣民宿》編劇尹信惠加入，話題與品質雙重保證，被網友看好有望成為下一個現象級爆款實境秀。

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