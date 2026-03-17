（影）「殺神」長髮沒了！基哥時隔30年再同框卡麥蓉狄亞竟被勒索

《腥途惡果》預告片：

〔記者許世穎／綜合報導〕黑色喜劇電影《腥途惡果》今（17）日釋出首支預告，曾以《華爾街之狼》、《魔球》入圍奧斯卡最佳男配角的喬納希爾再度挑戰自導自演，攜手「基哥」基努李維及卡麥蓉狄亞一同主演。首波劇照同步曝光，基哥一改過往招牌「殺神」的長髮造型，以全新俐落短髮登場，引發高度期待。

基努李維在電影《腥途惡果》以全新俐落短髮登場。（Apple TV 提供）

該片也是基哥與卡麥蓉繼1996年《愛上明尼蘇達》後相隔30年再度合作，電影融合諷刺與療癒元素，基哥飾演一位6歲就成名的好萊塢巨星「瑞夫霍克」，因一支神秘影片遭到勒索，迫使他不得不正視自己過去的行為與內心陰影。

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基努李維（左起）、卡麥蓉狄亞、麥特波莫合作電影《腥途惡果》。（Apple TV 提供）

這場突如其來的危機，不僅可能摧毀他的公眾形象，也讓他的演藝生涯面臨前所未有的挑戰。在兩位摯友以及律師的陪伴下，瑞夫將展開一段試圖彌補過去、尋求自我和解的旅程，同時追查幕後勒索者的真相。

喬納希爾（右）自導自演電影《腥途惡果》，和基努李維一同演出。（Apple TV 提供）

導演喬納日前接受採訪時表示，《腥途惡果》是一部關於「我們活在社群媒體時代的隱喻」，直指現代人過度在意陌生人的眼光，而忽略真正了解我們的人。電影同時深刻探討道歉、原諒與成名的陷阱。

電影《腥途惡果》海報主視覺。（Apple TV 提供）

主演卡麥蓉狄亞也指出，這部電影「是一則關於名人文化的有趣評論」，反映了從過去「15分鐘成名」到現今「15秒爆紅」的現代名人文化，並呼籲觀眾反思對關注與認同的普遍現象。《腥途惡果》將於4月10日在Apple TV全球上線。

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