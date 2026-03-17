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娛樂 歐美

西洋天后新廣告尺度破表 杜娃黎波抱胸裸身性感入鏡

杜娃黎波的最新廣告中，為凸顯唇彩的貼膚霧感效果，以抱胸裸身造型入鏡。（翻攝自IG）杜娃黎波的最新廣告中，為凸顯唇彩的貼膚霧感效果，以抱胸裸身造型入鏡。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕西洋流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）多年前因一組童年照片引發網路熱議，當時有網友質疑她連嬰兒照都疑似「修圖豐唇」，甚至懷疑招牌厚唇來自醫美。面對外界質疑，她在社群平台直球對決：「那些說我把嬰兒照片修圖、讓嘴唇看起來更大的朋友們，真的太瘋狂了！」並分享多張童年照，證明自己是「母胎美唇」。

杜娃黎波早已被視為繼安吉莉娜裘莉之後的新一代美唇代表人物。（翻攝自IG）杜娃黎波早已被視為繼安吉莉娜裘莉之後的新一代美唇代表人物。（翻攝自IG）

事實上，杜娃黎波早已被視為繼安吉莉娜裘莉之後的新一代美唇代表人物。她有著明顯的邱比特弓（Cupid’s bow）與飽滿下唇形成立體稜角的完美比例，展現性感又摩登的氣質，近年不僅帶領「水光紅唇」與「裸色厚唇」重新回到全球流行舞台，也讓她成為YSL Beauty的帶貨指標。

西洋流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）以標誌性豐厚雙唇聞名。（翻攝自IG）西洋流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）以標誌性豐厚雙唇聞名。（翻攝自IG）

在YSL Beauty最新形象廣告中，以柔霧質地與貼膚效果重現杜娃黎波的標誌性裸唇妝容。（翻攝自IG）在YSL Beauty最新形象廣告中，以柔霧質地與貼膚效果重現杜娃黎波的標誌性裸唇妝容。（翻攝自IG）

近日YSL Beauty推出全新「情挑裸吻唇彩」系列，身為品牌全球彩妝大使杜娃黎波的最新廣告中，以柔霧裸唇亮相，為凸顯唇彩的貼膚霧感效果，她更以抱胸裸身造型入鏡，性感指數爆表。

西洋天后新廣告尺度破表 杜娃黎波抱胸裸身性感入鏡與杜娃黎波合作多年的彩妝師Katie Jane Hughes（圖左）分享唇線筆是創造豐唇的關鍵。（翻攝自IG）

與杜娃黎波合作多年的知名彩妝師Katie Jane Hughes過去也曾替她「平反」。面對外界對女神美唇的質疑，她不僅力證杜娃黎波的唇形本就天生立體，也分享自己在為杜娃黎波打造唇妝時的關鍵技巧，其中「唇線筆」正是塑造唇形的重要工具。她指出，過去若想營造豐唇效果，多數人習慣以唇線筆畫出清晰輪廓；但她的做法恰恰相反——刻意「模糊邊界」。她會先以棕色調唇線筆在唇周輕輕描繪陰影，再用手指將邊界暈開，讓嘴唇看起來像自然「翻」出來般飽滿，而不是形成生硬的唇線框架。

杜娃黎波帶領「裸色厚唇」重新回到全球流行舞台。（翻攝自IG）杜娃黎波帶領「裸色厚唇」重新回到全球流行舞台。（翻攝自IG）

為了完美詮釋杜娃黎波的標誌性美唇，YSL Beauty也首度推出「情挑裸吻柔霧唇線筆」，並搭配同系列唇膏使用，透過柔焦輪廓與霧感色彩，打造自然立體的性感裸唇。

杜娃黎波過去在《Vogue》訪問中也透露，她偏好「用手指」上妝的方式，她不會直接將唇膏塗滿雙唇，而是先輕點在唇心，再用指腹慢慢拍開，少量多次的疊搽方式，能打造出彷彿「剛喝完水」般自然紅潤的 （Just-bitten） 效果。

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