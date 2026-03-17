75歲李亞萍驚傳失智！余祥銓攜妻女「提前為母慶生」 三代同堂近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕75歲李亞萍近年鮮少出現在螢光幕前，去年底難得公開亮相卻親口自爆出現失智症前兆，消息曝光後引發外界關注。事隔3個月，兒子余祥銓近日則釋出為李亞萍提前慶生的三代同堂家庭合照，畫面中的她整體氣色感覺不錯，丈夫余天、媳婦柔柔及孫女「小元寶」也一起入鏡，近況曝光也讓不少網友放心。

75歲李亞萍日前驚傳失智，如今三代溫馨同堂，近況也隨之曝光。（組合照，翻攝自臉書）

75歲李亞萍日前坦言出現疑似失智症前兆，就診後經醫師評估，認為可能與長年憂鬱、自閉與躁鬱影響有關的併發症，目前已開始服藥並接受健康檢查，相關數值皆屬正常。隨著76歲生日將近，余祥銓16日分享出一家人為李亞萍提前慶生的幸福合照，可見她將頭髮盤起、戴著深灰色頭巾，看向被余天抱在懷中的孫女「小元寶」，臉上更露出充滿溫暖笑容，整體氣色及狀態看來相當不錯。

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事實上，余天與余祥銓上個月一同出席記者會時，也曾透露李亞萍當時的身體狀況，他表示妻子其實一直都很好，只是事情多，加上年紀漸長難免會多想，「在家跟我聊天也會吵架！」2人結婚將近60年，余天坦言家中財務一直由李亞萍打理，每到過年還會準備紅包給妻子表達心意，夫妻互動依舊如常。

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