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娛樂 日韓

金賽綸風波再爆震撼彈！家屬失控傳輕生 友人怒揭內幕

金賽綸（左）去年在金秀賢生日當天逝世，今又傳出女方家屬有人試圖輕生。（翻攝自X，合成圖）金賽綸（左）去年在金秀賢生日當天逝世，今又傳出女方家屬有人試圖輕生。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國已故女星金賽綸逝世1年多，風波未停，最新發展再度震撼外界！韓媒今（17）傳出金賽綸家屬竟傳出試圖輕生，最終無法出席她的遺作放映會。

原定3月14日舉行的電影《我們每一天》（中文暫譯，우리는 매일매일）團體觀影活動，原本是金賽綸家屬首次公開露面，沒想到卻臨時缺席。原因曝光後，讓不少人心情沉重。

韓媒報導，金賽綸家中一名成員在活動前幾天於住處試圖輕生，目前狀況令人擔憂。熟識家屬的友人更出面爆料，直言家屬的心願其實很單純：「只希望金秀賢出面承認並道歉。」但事情沒往此方向發展。

該友人控訴，金秀賢一方不僅否認指控，甚至反過來指稱家屬散播不實資訊，讓原本已經傷痛的家屬再度承受巨大壓力。「兩年前否認交往時，已經讓她連存在都被否定，如今還被當成加害者。」友人語氣激動，替家屬抱不平。

事實上，這起事件的爭議核心仍圍繞在「是否未成年交往」。家屬主張兩人自金賽綸15歲起交往5年，而金秀賢方面則堅稱是在成年後才交往，雙方不僅互控，甚至已經進入法律戰。輿論分裂之下，金賽綸家屬也成為網路攻擊的對象，因此友人呼籲：「現在最該停止的是對家屬的謾罵。」

另一方面，金賽綸生前最後一部作品《我們每一天》已在韓國正式上映。這部改編自人氣網漫的青春愛情片，原本應該是她重新出發的重要作品，如今卻成為觀眾心中最遺憾的「最後身影」。

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