台女星日本滑雪「血濺滿地」驚悚畫面曝光...認了：右臉著地煞車

黃薇渟去年11月受訪時也曾突然流鼻血。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃薇渟曾在大愛劇《我們六個》中飾演扛起家計的大姐「秋伶」，近日在影集《動物園》演出獸醫，讓人印象深刻。她日前赴日觀賞WBC世界棒球經典賽，為台灣隊應援，隨後轉往滑雪勝地二世谷體驗滑雪，未料卻在雪地發生驚險意外，當場血濺白雪，畫面怵目驚心。

黃薇渟還沒受傷前，穿著雪衣頗帥。（翻攝自IG）

黃薇渟提到為了在短時間內提升滑雪技巧，過程中因控制滑雪板能力不足、不慎卡刃，整個人瞬間噴飛，且當時未配戴滑雪鏡，直接臉朝下重摔，以右臉著地「煞車」，當場鼻血直流。她當下心想「慘了」，一摸鼻子立刻發現大量出血，驚魂未定。

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黃薇渟滑雪受傷的濺血畫面，觸目驚心。（翻攝自IG）

她也還原當時窘境，指出當時滿臉是血，一度不敢抬頭，趴在雪地遲遲不敢起身，之後才默默向教練求救。不巧現場無人攜帶衛生紙，最後竟靠雪友提供的衛生棉止血，甚至一度用雪塞鼻子應急，讓她苦中作樂自嘲：「第一時間最擔心的仍是鼻子是否歪掉。」所幸暫無大礙，止血後，黃薇渟竟還能與雪友聊起衛生棉品牌，讓人哭笑不得，最終也未送醫。

黃薇渟返台後眼皮、鼻子也有點腫。（翻攝自IG）

事後回想，她坦言心境有所轉變，「好像終於可以不用那麼逞強」，不過隔天已不敢再上場滑雪。她也直呼幸好當時在北海道，雪質較為鬆軟，否則後果恐更嚴重，「看來我是用生命在學滑雪。」目前她已經返台，提到現在鼻骨仍有疼痛感，眼皮也浮現淡黃色瘀青，「原本以為是過度疲勞，後來才發現是摔倒時用右臉煞車，三天後才浮現，代表撞擊很深。」

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