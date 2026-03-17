從分開到重聚 BTS紀錄片揭成員最真實掙扎

《BTS：天團回歸》曝光正式預告。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕全球ARMY（粉絲名）倒數計時！Netflix今（17）正式釋出紀錄片《BTS：天團回歸》預告和海報，宣告韓流天團BTS的回歸之路即將全面揭曉。

《BTS：天團回歸》主海報。（Netflix提供）

《BTS：天團回歸》關於「分離之後，如何重新成為我們」的真實故事，從兵役結束、7人再度合體，到重返創作現場的每一步，都被鏡頭完整記錄，讓ARMY感動表示：「這次真的等太久了！」

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自2013年出道以來，BTS一路從韓國走向世界，打造出全球最具影響力的粉絲社群之一。這次紀錄片將帶觀眾回到他們「重新出發」的關鍵時刻、7位成員在洛杉磯再度集結，回到熟悉的音樂工作室。

隊長RM感性說：「我人生一半的時間都跟他們在一起。」道出團體之間早已超越隊友的羈絆。Jimin則興奮表示：「我們終於回到註定的地方。」讓粉絲也鼻酸。

紀錄片最大看點之一，是BTS毫不掩飾地面對自我質疑，包括「如何重新出發？」、「怎麼在致敬過去的同時，不被過去困住？」RM也坦言，成員們正努力找回屬於BTS的本質：「這件事，或許只有我們做得到。」

《BTS：天團回歸》3月27日於Netflix獨家上架。

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