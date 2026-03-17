同台夢幻名單太緊張！李銘忠曝對戲劉青雲「空檔安靜到有點乾」

劉青雲（左）在《夜班經理》氣場很強。（THE INK FACTORY提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕華語版影集《夜班經理》卡司陣容堅強，由李銘忠攜手劉青雲、彭于晏、梁洛施、李若彤等人共同演出。該劇改編自英國作家約翰·勒卡雷的同名暢銷小說，原版由BBC與AMC聯手打造，此次華語版則邀來曾執導《手捲煙》、《那年盛夏我們綻放如花》的陳健朗掌鏡，備受外界期待。

《夜班經理》卡司強大。（THE INK FACTORY提供）

首次參與港製影集的李銘忠，談及此次演出難掩興奮之情。他表示，能與許多少年時期只能在電視螢幕上看見的演員同台合作，讓他在接到邀約時就充滿期待與激動，「從一開始拍攝時的戰戰兢兢，到後來逐漸進入狀況、變得放鬆自在，整個過程吸收了很多養分，也讓我工作得非常開心，直到現在還有點不敢相信這一切真的發生過。」

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李銘忠（右）在《夜班經理》戲裡是老大劉青雲身邊的小弟。（THE INK FACTORY提供）

戲中他飾演反派角色劉青雲身邊忠心耿耿的左右手兼安全顧問。談到與影帝劉青雲的對戲經驗，李銘忠透露，對方是個氣場強大卻相當內斂的演員，拍攝時常提出許多令人意想不到的點子，讓現場充滿火花，「青雲哥其實也很愛開玩笑，會突然丟出一些笑梗，讓我放鬆不少，我很喜歡這樣的拍攝氛圍。」不過他也坦言對方是自己一直以來十分仰慕的前輩，加上自己個性較為內斂，當兩人單獨對戲時，偶爾會出現「安靜到有點乾」的時刻。

李銘忠笑說，劉青雲一直是他心中「最想合作的演員」前三名之一，此次能如願合作格外珍惜，「拍攝時我幾乎無時無刻都在偷師，希望未來還有機會再一起工作。」

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