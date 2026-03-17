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小禎放閃小7歲男友！大讚「績優股」曝私下互動 認同AA制：不會計較

小禎去年大方認愛小7歲廚師男友Alan。（翻攝自IG）小禎去年大方認愛小7歲廚師男友Alan。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎去年大方認愛小7歲廚師男友Alan，偶爾會在社群上分享小倆口甜蜜互動，日前她發出新影片分享感情觀，稱讚Alan是認真工作的「績優股」，也說幸福要自己爭取，遇到正經向上的好對象就要好好把握。

小禎稱讚男友浪漫。（翻攝自臉書）小禎稱讚男友浪漫。（翻攝自臉書）

上週六適逢白色情人節，小禎提到當時Alan默默準備可愛的驚喜，訂了一束花送給小禎，她提起時臉上也洋溢幸福笑容，看起來相當滿意；而被問到對「AA制」看法，她則表示可以接受，平常她跟Alan吃飯有時也會各付各的，「按照個人自己可以的範圍裡面，去做這件事情，那我相信如果是真心相愛彼此的情侶、朋友也好，我就不會去計較那個金錢，那個價值已經不在金錢上面。」

小禎認同AA制。（翻攝自臉書）小禎認同AA制。（翻攝自臉書）

小禎也建議廣大女性可以勇敢追愛，不一定要被動等對方開口，「被拒絕也沒關係，人生苦短，所以在相處的時候只有100%的愉悅跟開心就好了。」但也強調前提是對方不是擺明要吃軟飯的，更不忘大讚Alan很認真努力工作，要讓她過好生活，「有這樣的動力，他就是一個績優股。」

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