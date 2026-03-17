三上悠亞「被台灣圈粉」 街拍曝光驚呼：真的很可愛

日本前AV女優三上悠亞稱讚台灣街景非常可愛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本前AV女優三上悠亞自從2023年8月宣布引退後，人氣始終旺旺，2025年底證實加盟夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，讓台灣粉絲相當驚喜。近日三上悠亞在網路上公布一系列在台灣街頭拍攝的照片，至今已吸引超過3.3萬人按讚，她也大讚台灣街道「真的很可愛」。

三上悠亞特別挑選充滿台灣在地氣息的巷弄當作背景。（翻攝自IG）

三上悠亞特別挑選充滿台灣在地氣息的巷弄當作背景，鐵窗花與冷氣主機加上有年代的老公寓，散發出濃濃的台灣味。三上悠亞看到路邊停滿機車的街道成為她鏡頭下美麗風景，大讚：「台灣的街道充滿復古風情，真的很可愛」。

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三上悠亞大讚：「台灣的街道充滿復古風情，真的很可愛」。（翻攝自IG）

照片中，三上悠亞穿著一件深灰色條紋連身寬庫，上半身還搭配充滿層次感的白色荷葉邊平口設計上衣，露出白皙肩膀及美麗的天鵝頸。配件則是黑色香奈兒包包，腳踩白色厚底休閒鞋，甜美中不失精緻。

三上悠亞也分享了屬於大人味的夜景，她坐在大片落地窗前，明顯可見是在高樓層拍攝，感覺非常浪漫。

三上悠亞也分享了屬於大人味的夜景畫面。（翻攝自IG）

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