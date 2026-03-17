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娛樂 最新消息

雙喜臨門豪砸百萬！古曜威加碼10萬獎金寵粉

古曜威新歌《笨蛋》豪砸百萬宣傳。（單純夢想文創事業提供）古曜威新歌《笨蛋》豪砸百萬宣傳。（單純夢想文創事業提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暖男歌手古曜威於生日當天發行全新創作單曲《笨蛋》，經紀公司豪砸百萬，包下大型電影宣傳車，於西門、中山、小巨蛋、東區等地區巡迴，並包下西門商圈6號廣場的巨大電視牆播放MV宣傳影片，古曜威一大早抽空前往西門商圈，與自己的大型電視牆廣告合影，粉絲們也紛紛前往現場打卡分享新歌。

古曜威新歌《笨蛋》豪砸百萬宣傳。（單純夢想文創事業提供）古曜威新歌《笨蛋》豪砸百萬宣傳。（單純夢想文創事業提供）

此次除了有大型MV宣傳廣告曝光之外，古曜威更加碼只要發布圖文或影片，背景音樂使用《笨蛋》，就有機會獲得獎金，經紀公司表示：「為了感謝粉絲長久以來的支持，這次活動內容非常簡單，輕鬆的日常生活發文或影片（自由發揮），只要搭配《笨蛋》這首歌曲，就能獲得總獎金10萬，所以心動的粉絲們，趕緊分享起來。」

古曜威新歌《笨蛋》豪砸百萬宣傳。（單純夢想文創事業提供）古曜威新歌《笨蛋》豪砸百萬宣傳。（單純夢想文創事業提供）

古曜威說，「這次新歌宣傳，除了能在很多地方可以看到我的身影，也期望未來有機會可以跟好久不見的粉絲們見面，目前也會繼續準備好聽的歌曲分享給大家。」最後也帶來最新消息，《笨蛋》將於19日上架全台KTV。

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