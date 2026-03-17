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娛樂 最新消息

許茹芸遠嫁韓國12年！甜蜜告白老公放閃：有你在身邊很安心、很滿足

〔記者邱奕欽／台北報導〕許茹芸與韓國老公「Mr. Big」崔栽誠結婚逾12年，夫妻倆婚後定居首爾生活，感情始終甜蜜穩定。近日適逢老公生日，許茹芸特地安排慶生旅行，並在社群放閃高喊「Happy Birthday, my Big Honey」，甜蜜告白令粉絲們都羨慕不已。

許茹芸與韓國老公「Mr. Big」崔栽誠結婚逾12年，感情始終甜蜜穩定。（組合照，翻攝自臉書）許茹芸與韓國老公「Mr. Big」崔栽誠結婚逾12年，感情始終甜蜜穩定。（組合照，翻攝自臉書）

許茹芸2013年底與交往僅4個月的韓國男友Mr. Big登記結婚，男方當時是韓國SM娛樂廣告部高層，2人隔年在首爾舉行婚禮，婚後的她隨著老公定居首爾，夫妻生活低調而穩定。結婚至今已超過12年，許茹芸與Mr. Big的感情依舊甜蜜，時常透過社群分享日常點滴。

適逢Mr. Big生日，夫妻倆因此一起展開簡單的慶生小旅行，許茹芸也感性告白，「一如既往的，簡單又舒服的慶生小旅行，在不同的城市，和你一起散步，總會在路上發現一些可愛的小事物。」同時，許茹芸也分享兩人每天走3萬多步，笑說「都是為了讓明天有更多空間，可以和你一起吃更多美味的食物。」

不僅如此，許茹芸更剖白心跡表示很喜歡等紅綠燈時偷偷看著老公，「感覺有你一起在身邊，總是讓我覺得很安心、很滿足」，同時也感謝老公一直保持健康，「希望未來每一年，我們都能用這樣簡單又幸福的方式，一起慶祝我們的生日」，真情流露閃瞎粉絲。

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