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當國際影展評審後「桂綸鎂消失大銀幕」 按下暫停鍵原因曝光

桂綸鎂露出腳趾頭的模樣很可愛。（Bella儂儂雜誌提供）桂綸鎂露出腳趾頭的模樣很可愛。（Bella儂儂雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕過去這段時間，桂綸鎂的行程緊湊，接連受邀擔任FIRST青年電影展與東京影展評審，也馬不停蹄地忙著宣傳新作品。然而，就在這密集的看片馬拉松與高強度的跨國交流之後，她卻主動選擇按下暫停鍵。回望去年的狀態，桂綸鎂坦言：「去年下半年，我花了很多時間一直『往外抓』，感覺自己，一直想學東西、找東西。但後來覺得，所有的經歷都沒有消化和沉澱，整個人好像飄在空中、沒有落地的感覺。」我們總以為擁有多就是好，卻忘了身心承受度是有限的。

於是，她決定把心向下沉，好好安放。她笑著形容，要把心「落到肚子裡」，不再急著向外，而是轉向內在的深層探索。「我想好好停下來。這句話聽起來老生常談，但就是好好的生活。」

桂綸鎂隨經歷增加，體認「演員」只是生命中的一部分。（Bella儂儂雜誌提供）桂綸鎂隨經歷增加，體認「演員」只是生命中的一部分。（Bella儂儂雜誌提供）

隨著歷練增加，她越來越覺得「演員」只是人生中的其中一個角色而已，生命裡還有太多珍貴的身份等著去擁抱：「我可以好好當個女兒、當個手足、當我自己。我需要把『大家看見的桂綸鎂』先放在旁邊，回到一個真實的人。」畢竟，唯有先成為一個有血有肉、懂得過日子的人，才能在鏡頭前給出動人的靈魂。

日前，她帶著與西島秀俊合作的電影《最親愛的陌生人》前往日本，經歷了一場場無比動人的重逢。在觀眾席中，她一眼認出了當年《藍色大門》赴日宣傳時採訪她的記者、曾經與她合作的翻譯老師，以及多年來默默關注她的報紙總編輯。

桂綸鎂自認正愜意處於一段美好的沉澱期。（Bella儂儂雜誌提供）桂綸鎂自認正愜意處於一段美好的沉澱期。（Bella儂儂雜誌提供）

發現二十多年過去，大家依然在這個領域堅守崗位、沒有離開，這份長情的陪伴讓她異常動容。「他們從《藍色大門》開始看我的電影，一直低調地在背後支持我到現在，給我一種很安定的力量。」這也讓桂綸鎂感嘆，身為演員總是隔著銀幕與大眾對話，「我經常會想，我做的事情跟大家有連結嗎？透過角色說的話，大家感受到了什麼？」這使得她更加重視實體的接觸。

即便一般映後的Q&A互動時間只有短短十分鐘，也讓她覺得彌足珍貴。她感慨地說，現在的網路平台雖然能輕易看見很多評論，但與實際面對面的交流，是完全不同的。「就算是批評，我也希望能當面告訴我。這種真實的交流，讓我覺得很有意義。」

擔任國際影展評審的經驗，像是一把鑰匙，打開了桂綸鎂看待電影與世界的另一扇門。在評選期間，她需要在短短幾天內消化大量電影，隨後參與每三天一次的階段性會議以及最終評審。在封閉的會議室裡，她與來自世界各地的資深影人為了每一部片、每一個鏡頭進行深刻的討論。她體悟到：「看電影是主觀的，但當多個人的主觀綜合起來，必定會產生客觀成分。」

有趣的是，在這些評選經驗中，桂綸鎂有時候會暗自斟酌，自己對某部電影的直覺與觀點會不會太過「偏門」？甚至在走進會議室前，已經做好「恐有一番交鋒」的心理準備。不過實際參與討論後卻發現，其實有不少人「所見略同」。這讓她一方面感到高興，另一方面又略為自嘲地說：「原來我並不特別啊！」

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