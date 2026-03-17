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娛樂 最新消息

星馬藝人爭「肉骨茶主權」錄影爆火藥味 梁赫群1句話神介入

王鄭浚仁、彭詡越、祖雄在節目中一路過關斬將，將有機會抱走10萬豪華家電。（年代提供）王鄭浚仁、彭詡越、祖雄在節目中一路過關斬將，將有機會抱走10萬豪華家電。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕年代MUCH益智節目《百變智多星》近日將播出「星馬大戰」單元，邀請馬來西亞藝人王鄭浚仁、彭詡越、祖雄，以及新加坡代表黃靖倫、兆群、陳傑瑞同場較勁。本集以兩國文化差異為題，從一開場搶答就火藥味十足，雙方你來我往、互不相讓，光是「肉骨茶主權之爭」就吵得不可開交，也讓代表馬來西亞出戰的王鄭浚仁、彭詡越迅速進入狀況，帶動全場節奏。

馬來西亞歌手王鄭浚仁、彭詡越皆為歌唱比賽出身，這回轉戰益智節目同樣表現亮眼。兩人身為香港TVBM力推新秀，在《百變智多星》中反應靈敏、答題節奏穩定，多次成功搶答，帶領馬來西亞隊一路維持領先優勢，讓現場氣氛持續升溫。

益智節目《百變智多星》邀來多位星馬藝人挑戰兩國知識，笑料不斷。（年度提供）益智節目《百變智多星》邀來多位星馬藝人挑戰兩國知識，笑料不斷。（年度提供）

被封為「海豚音王子」的王鄭浚仁2014年曾來台參加《華人星光大道3》，這回再度來台宣傳一下飛機就指名要喝「全糖珍奶」，並早早規劃美食與唱片行巡禮，展現對台北的熟門熟路。王鄭浚仁也在《百變智多星》中分享，自己先前赴香港參加《中年好聲音3》時，演唱來自新加坡的歌曲《同花順》，意外讓更多觀眾認識星馬文化，現場更化身語言老師，示範兩國用語差異，開啟一堂生動的語言小教室。

「歌唱甜心」彭詡越延續舞台上的穩定實力，從《聲夢傳奇2 馬來西亞》冠軍轉戰益智節目毫不怯場，與王鄭浚仁師姊弟默契十足，一路挺進關卡「決戰168」，與年代新聞主播吳宣儀及國際律師游嵥彥正面交鋒，若挑戰成功，便有機會把10萬元豪華家電帶回家！說到台灣，她首先聯想到的是「國民媽咪」蔡依林，對前輩的唱跳實力嘆為觀止，期許自己未來能夠像Jolin一樣持續在舞台上發光發熱。此行也許願造訪台北中山區「跑咖」拍美照，工作之餘不忘安排一波「網美行程」。

節目中除了緊張對決，當然少不了笑料百出的文化交鋒。面對「肉骨茶主權之爭」，黃靖倫表示其實吵的不是出處，而是「誰比較好吃」，以最大區別馬來西亞的肉骨茶是中藥基底，新加坡的則是胡椒調味。為了讓台灣觀眾更加理解，黃靖倫形容「就像藥燉排骨跟胡椒湯」，兩方人馬吵得不可開交之際，讓主持人梁赫群不得不出手介入，宣布「藥燉排骨是饒河夜市的！」，引發現場哄堂大笑。

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