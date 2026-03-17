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（專訪2-2）桑德拉惠勒笑爆每天開車就為自在唱歌！《極限返航》飆金嗓親曝有難度

《極限返航》桑德拉惠勒專訪影片：

上篇專訪：（專訪2-1）柏林影后想跟萊恩葛斯林上太空！桑德拉惠勒《極限返航》掌權曝特質

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕電影《極限返航》結合科幻設定與人際情感，除了描繪人類面對危機時的選擇，也透過角色互動探討「連結」的意義。柏林影后桑德拉惠勒在片中飾演關鍵角色伊娃斯特拉特，除了展現冷靜理性的決策能力，也在部分橋段中流露出不同面貌。

桑德拉惠勒日前出席《極限返航》世界首映受到粉絲歡迎。（索尼影業提供）桑德拉惠勒日前出席《極限返航》世界首映受到粉絲歡迎。（索尼影業提供）

提到片中一場卡拉OK戲份，桑德拉惠勒演唱「一世代」哈利的《時代印記》（Sign of the Times），成為片中令人印象深刻的段落之一。談及這場戲，她表示，唱歌其實是自己的日常習慣，「我每天、一直都在唱歌，甚至可能讓身邊的人感到困擾。」她笑說，「你很幸運我現在沒有一邊唱歌一邊受訪。」

桑德拉更搞笑透露，自己之所以常開車，是因為能在車內自在地唱歌，「我可以不受打擾地大聲唱，唱錯也沒關係。」但她說拍攝過程，仍面臨技術上的挑戰，「我原本以為會像一般卡拉OK一樣，歌詞在前方，但實際上是在我後面，而我當時並不知道，這讓現場表演多了一些難度。」儘管如此，她仍表示很高興能演唱該曲，「因為哈利史泰爾斯是很棒的音樂人。」

桑德拉惠勒（左）在《極限返航》為拯救地球，尋求萊恩葛斯林的幫助。（索尼影業提供）桑德拉惠勒（左）在《極限返航》為拯救地球，尋求萊恩葛斯林的幫助。（索尼影業提供）

除了表演層面，桑德拉惠勒也談到《極限返航》的整體主題。她認為，電影雖屬於科幻類型，但具有高度科學基礎，「片中有許多內容是觀眾實際可以從中學習的。」

同時，她強調本片核心在於「連結」。「不只是人類之間，也包括不同物種之間的互動與理解。」她表示，電影試圖呈現當個體彼此合作、互相學習時，所能展現的潛力。「這是一個關於人類能力的深刻觀察，當我們選擇一起行動時，其實可以做到更多。」

桑德拉惠勒為《極限返航》接受本報專訪，笑說要聽她開口唱歌只能進戲院了。（索尼影業提供）桑德拉惠勒為《極限返航》接受本報專訪，笑說要聽她開口唱歌只能進戲院了。（索尼影業提供）

至於能否在訪問時聽到她開金嗓開唱，桑德拉當場笑著婉拒：「我不會，也不能這樣做，要去看電影才會聽到囉！」《極限返航》將於明天（3月18日）正式在台上映。

（全文完）

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